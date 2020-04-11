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Korona testi yapılan hasta maske takmayı kabul etmedi

Bursa'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden vatandaş, bütün uyarılara rağmen maske takmamak için direndi.

İHA |
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Korona testi yapılan hasta maske takmayı kabul etmedi

Bursa'da bulunan Gemlik Hastanesi'ne nefes darlığı ve boğaz ağrısı şikayetiyle gelen bir vatandaşa, koronavirüs testi yapıldı.

MASKE TAKMAYI KABUL ETMEDİ

Test sonuçlarını bekleyen hastayı, doktor maske takması için ikaz etti. Hasta, yapılan uyarılara rağmen maske takmadı.

Korona testi yapılan hasta maske takmayı kabul etmedi

"SİZ BENDEN KORKMAYIN, BEN SİZDEN KORKUYORUM"

Hasta, kendisini ikaz eden görevlilere, "Siz benden korkmayın, ben sizden korkuyorum. Maske takmayacağım." karşılığını verdi.

Korona testi yapılan hasta maske takmayı kabul etmedi VİDEO

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