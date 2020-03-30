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Korona testi yapılması istenince hastaneden kaçtı

Adana'da, bir rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu hastanede koronavirüs testi yapılmasına karar verilince kaçan kadın, polis tarafından yakalanıp sağlık ekiplerince tekrar hasteneye götürüldü.

AA | 30.03.2020 - 10:06..
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Bir rahatsızlığı bulunan kadın, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yakınıyla geldi.

Burada koronavirüs testi yapılmasına karar verilen kadın, hastaneden çıkıp yakınıyla geldiği araca binerek kaçtı.

Korona testi yapılması istenince hastaneden kaçtı

POLİS DURDURDU

Hastane çalışanlarının ihbarıyla kentin çeşitli noktalarında önlem alan polis, kadının bulunduğu aracı Şehitler Bulvarı ile Adnan Kahveci Bulvarı'nın kesiştiği noktada durdurdu.

Korona testi yapılması istenince hastaneden kaçtı

TEKRAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Koruyucu maske ve eldiven takan polisler, kadın ve yanındaki kişinin araçtan inmesine engel olup bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı. Özel kıyafetler ve koruyucu ekipmanlarıyla gelen sağlık ekipleri, kadını ambulansla hastaneye götürdü.

Korona testi yapılması istenince hastaneden kaçtı

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