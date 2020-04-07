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Korona testinden kaçan kişi ölü bulundu

Testler sonucunda hayatını kaybeden kişinin koronavirüs salgınına yakalandığı belirlendi.

İHA |
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Korona testinden kaçan kişi ölü bulundu

Antalya'da KOAH hastası olduğu belirtilen 40 yaşındaki Hüseyin İncirbelen, ziyaret için geldiği arkadaşının evinde fenalaşarak yaşamını yitirdi.

İncirbelen'in yaklaşık 11 gün önce rahatsızlanarak kaldırıldığı hastaneden koronavirüs testi yaptırmadan kaçtığı belirlendi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Manavgat Örnek Mahallesi 1559 sokak üzerindeki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin İncirbelen dün öğleden sonra ziyarete gittiği arkadaşı Murat Çağlar'ın evinde mutfakta otururken bir anda fenalaştı.

KOAH HASTASIYDI

Arkadaşının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri KOAH hastası olduğu öğrenilen İncirbelen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Arkadaşı Murat Çağlar, öğleden sonra kendisini ziyarete gelen arkadaşının bir anda fenalaştığını, nefes alamadığını ve ardından kendisinin 112'yi arayarak yardım istediğini söyledi.

Korona testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu VİDEO

Korona testinden kaçan kişi ölü bulundu

TESTTEN KAÇTI

Öte yandan hayatını kaybeden Hüseyin İncirbelen'in 28 Mart Salı günü, nefes alamadığını belirterek, Manavgat Devlet Hastanesine başvurduğu ve koronavirüs testi yapılmadan hastaneden kaçtığı, bundan dolayı aynı evde ikamet etmekte olan abisiyle birlikte arandıkları belirlendi.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Cenazeye yapılan testlerde ise İncirbelen'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Testin ardından aynı evde birlikte kaldığı kardeşi ve evinde öldüğü Murat Çağlar başta olmak üzere ilişkisi olan kişilerin bulunarak karantina uygulanacağı bildirildi.

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