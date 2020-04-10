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Korona vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 600 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüs bulaşanların sayısı 1 milyon 600 bini geçti.

AA |
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Korona vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 600 bini aştı

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 605 bin 343'e ulaştı.

Korona vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 600 bini aştı

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN ÜLKE ABD OLDU

En çok vaka görülen ülke 468 bin 895 ile ABD olurken, onu 153 bin 222 vakayla İspanya, 143 bin 626 ile İtalya, 118 bin 235 ile Almanya ve 117 bin 749 ile Fransa izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 907 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:

İran (66 bin 220), İngiltere (65 bin 77), Türkiye (42 bin 282), Belçika (24 bin 983), İsviçre (24 bin 51), Hollanda (21 bin 762), Kanada (20 bin 765), Brezilya (18 bin 176), Portekiz (13 bin 956), Avusturya (13 bin 244), Güney Kore (10 bin 450) ve Rusya (10 bin 131).

95 BİN 752 İNSAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan koronavirüs salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 95 bin 752 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 356 bin 941 kişi ise iyileşti. Halen tedavi altında 1 milyon 152 bin 650 vaka bulunuyor.

Korona vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 600 bini aştı

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