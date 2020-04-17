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Korona vakaları dünya genelinde 2 milyon 200 bini geçti

Dünya genelinde toplam koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 200 bin 322'ye ulaştı.

AA |
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Korona vakaları dünya genelinde 2 milyon 200 bini geçti

Dünyayı tamamen etkisi altına alan koronavirüs salgınında, enfekte sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Koronavirüs vakalarının görüldüğü ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, vaka sayısı 2 milyon 200 bin 322'ye ulaştı.

EN ÇOK VAKA ABD'DE

En çok vaka görülen ülke 678 bin 210 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 184 bin 948 vakayla İspanya, 168 bin 941 ile İtalya, 165 bin 27 ile Fransa, 138 bin 273 ile Almanya ve 103 bin 93 ile İngiltere izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 692 vaka kayda geçti.

Korona vakaları dünya genelinde 2 milyon 200 bini geçti

VAKA SAYISININ 10 BİNİ AŞTIĞI ÜLKELER

İran (79 bin 494), Türkiye (74 bin 193), Belçika (36 bin 138), Rusya (32 bin 8), Brezilya (30 bin 891), Hollanda (30 bin 449), Kanada (30 bin 106), İsviçre (27 bin 78), Portekiz (19 bin 22), Avusturya (14 bin 540), Hindistan (13 bin 835), İrlanda (13 bin 271), İsveç (13 bin 216), İsrail (12 bin 855), Peru (12 bin 491) ve Güney Kore (10 bin 635).

ÖLÜ SAYISI 150 BİNE DAYANDI

Salgın nedeniyle dünya genelinde 147 bin 784 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 558 bin 150 kişi ise iyileşti. Halen tedavi gören 1 milyon 494 bin 388 aktif enfekte vaka bulunuyor.

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