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Korona vakalarının arttığını söyleyen doktora soruşturma

Türkiye'deki vaka sayısının binlere ulaştığı iddia edildiği görüntülerdeki doktora, soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi | 19.03.2020 - 10:11..
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Korona vakalarının arttığını söyleyen doktora soruşturma

Ankara İbni Sina Hastanesi'nde çekilen görüntülerde, Türkiye'deki vaka sayılarının yüzlerden binlere ulaştığı iddia edilmişti.

"BİNLERİ BULMAYA BAŞLADI VAKALAR"

Sosyal medyada bir anda gündem olan görüntülerde, hastanedeki diğer sağlık çalışanlarına konuşma yapan Uzman Doktor Güle Çınar, "İtalya olmamayı umuyoruz.  Aslında bayağı kontrollü gidiyordu. Umre, işi mahvetti. Şu an artık binlerle konuşabiliriz artık vaka sayısı olarak. Binleri bulmaya başladı vakalar. Söylendiği gibi böyle yüzlerde filan değiliz artık." ifadesini kullanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Başhekimliği, Uzman Doktor Güle Çınar'ın koronavirüs vakalarının daha yüksek olduğuna ilişkin sosyal medyada yer alan videosu ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının binlere ulaştığı iddia edildi VİDEO

"SİYASİ YA DA İNFİAL AMAÇLI BİR SÖYLEMİM YOKTUR"

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından, Uz. Dr. Güle Çınar'dan, açıklama geldi. Çınar, açıklamasında, "Uyum eğitimlerinin birinde durumun önemini daha iyi anlatabilmek ve eğitime katılanları bu zorlu süreç için hazırlayabilmek için bazı yurt dışından gelen vakalarla ilgili örnekler verdim, olumsuz bir senaryo üzerine konuşma yaptım. Amacım, hastanede malzemele eksiklikleri de dahil olmak üzere yaşayabileceğimiz zorlu süreci daha iyi ifade edebilmek ve hastane personelinin süreci daha iyi sahiplenmesini sağlayabilmekti. Siyasi ya da infial amaçlı bir söylemim yoktur, asla da olamaz. Maalesef, gizli kaydedilen konuşmamın kasıtlı olarak sadece küçük bir kısmı sosyal medyada paylaşılmıştır. Konuşmamın tamamı kayededilip paylaşılabilseydi olumsuz yaratma amacım olmadığı anlaşılabilirdi." ifadesini kullandı.

Korona vakalarının arttığını söyleyen doktora soruşturma

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