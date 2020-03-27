Korona vakası var diye ortalığı ayağa kaldırdı

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte başta sosyal medya üzerinde olmak üzere birçok asılsız ve yalan haberler dolaşıyor.

Sosyal medyadan korona konusunda kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar yapanlar için gerekli işlemler yapılsa da bu tarz eylemler hala devam ediyor.

EĞLENCE İÇİN YALAN KORONA HABERİ

Bu tarz haberlerde en son yaşanan vakalardan biri de İstanbul Eyüp'te meydana geldi.

Bir şahıs sosyal medya hesabı üzerinden belirttiği bir hastanede 6 kişinin koronavirüsten dolayı karantinaya alınacağını söyledi.

İhbarın asılsız çıkması üzerine harekete geçen emniyet güçleri, yalan ihbarda bulunan şahsı yakaladı. Şahıs yakalandıktan sonra eğlence amaçlı yaptığını belirtti. Polis daha sonra şahsa özür videosu çektirdi.

Korona provokatörü yakalanınca eğlence amaçlı yaptım dedi İZLE