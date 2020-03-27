taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4428
Euro
7.1017
Altın
1614.4
Borsa
91634.93
Gram Altın
335.615
Bitcoin
43221.69

Korona vakası var diye ortalığı ayağa kaldırdı

Eyüp'te bir şahıs korona vakası var diye yalan ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis harekete geçerek şahsı yakalayıp özür videosu çektirdi.

Haber Merkezi | 27.03.2020 - 11:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Korona vakası var diye ortalığı ayağa kaldırdı

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte başta sosyal medya üzerinde olmak üzere birçok asılsız ve yalan haberler dolaşıyor.

Sosyal medyadan korona konusunda kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar yapanlar için gerekli işlemler yapılsa da bu tarz eylemler hala devam ediyor.

Korona vakası var diye ortalığı ayağa kaldırdı

EĞLENCE İÇİN YALAN KORONA HABERİ

Bu tarz haberlerde en son yaşanan vakalardan biri de İstanbul Eyüp'te meydana geldi.

Bir şahıs sosyal medya hesabı üzerinden belirttiği bir hastanede 6 kişinin koronavirüsten dolayı karantinaya alınacağını söyledi.

Korona vakası var diye ortalığı ayağa kaldırdı

İhbarın asılsız çıkması üzerine harekete geçen emniyet güçleri, yalan ihbarda bulunan şahsı yakaladı.  Şahıs yakalandıktan sonra eğlence amaçlı yaptığını belirtti. Polis daha sonra şahsa özür videosu çektirdi.

Korona provokatörü yakalanınca eğlence amaçlı yaptım dedi İZLE

İlginizi Çekebilir
KPSS sınav tarihleri açıklandı
KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde ise 22 Kasım'da yapılacak.
Pekcan: Demir yollarına ağırlık vermeliyiz
Ticaret Bakanı Pekcan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu kapasitesinin artırılabileceğini belirtti.
Edirne'de bir esnaf koronayı fırsata çevirdi
Pazar esnafı koronavirüse karşı öyle bir pankart yazdı ki; görenler bir daha baktı.
İzmir'de temizlik işçileri 'Evde Kal' uyarısı yaptı
Tire Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli işçiler, farkındalık oluşturmak için ‘Evde Kal' yazılı döviz açtı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manisa'da polis, bağırdığı yaşlı adamdan özür diledi
Manisa'da polis, bağırdığı yaşlı adamdan özür diledi
371
ABD en fazla koronavirüs vakası tespit edilen ülke oldu
ABD en fazla koronavirüs vakası tespit edilen ülke oldu
234
Türkiye'de korona bilgilendirme ekranı açıldı
Türkiye'de korona bilgilendirme ekranı açıldı
46
ABD'de bir kişi marketteki ürünlere kasten öksürdü
ABD'de bir kişi marketteki ürünlere kasten öksürdü
27
ABD Maduro hakkında bilgi verene 15 milyon dolar verecek
ABD Maduro hakkında bilgi verene 15 milyon dolar verecek
130
ABD ile Çin arasında korona görüşmesi
ABD ile Çin arasında korona görüşmesi
57
ABD'de virüsü yaymak terör suçu sayılıyor
ABD'de virüsü yaymak terör suçu sayılıyor
51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir