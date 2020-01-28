Koronavirüse karşı şifreli karantina odaları yapıldı

Çin’de ortaya çıkan ve hızla yayılan ölümcül koronavirüse karşı Türkiye'de önlemler alınmaya başlandı.

ŞİFRELİ KARANTİNA ODALARI HAZIRLANDI

Sağlık Bakanlığı, vaka tespit edilmesi halinde karantina ve tedavi işlemlerinin uygulanacağı hastaneleri belirledi. Belirlenen hastanelerde şifre ve koruyucu ekipman ile girilebilen özel karantina odalarının oluşturulduğu öğrenildi.

izolasyon odalarından birinin de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yer aldığı belirtildi.

SAĞLIK PERSONELİ ODAYA KORUYU EKİPMAN İLE GİRİYOR

İzolasyon odalarına girmeden önce bazı önlemler aldıklarını belirten Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Salih Cesur, “Koruyucu ekipmanları giydiğimiz bir ara alan var. Buraya girmeden önce ben zaten bu koruyucu önlüğümü giymiştim. Daha sonra mutlaka ellerimizi yıkadıktan sonra eldivenleri takıyoruz. Gözlük takıyoruz. Eğer hastaya bir müdahale edeceksek bulaşma riski varsa, koruyucu ekipman olarak siperlik takıyoruz. Daha sonra n95 maskemizi de mutlaka takıyoruz. Hastayla bir metreden yakın temas durumlarında enfeksiyon etkenleri bulaşabiliyor o açıdan hastayla bir metreden yakın temasımız olacağında burnumuzla ağız çevresini kapatacak maskenin yüzünüze tam oturduğuna emin olduktan sonra takıyoruz. Tabi gözlüğümüzü de yine hastaya bir müdahale edeceksek takıyoruz.” dedi.





EL HİJYENİNE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR

Cesur, şikayetlerin göründüğü kişilerin toplu taşıma alanlarında ve kapalı alanlarda maske takabileceklerini aktararak, “Bu arada mutlaka el hijyenine uymamız gerekiyor çünkü bu enfeksiyonlar yüzeyde de. bulunabiliyor. Otobüslerde, toplu taşıma araçlarında koltuklarda da olabiliyor. Temas edilen yerlerde özellikle mutlaka ellerimizi suyla sabunla yıkamamız gerekiyor. Ellerimiz kirliyse bu durumda göz, ağız gibi bölgelere temas etmemek gerekiyor. Özellikle cilt gibi temas yoluyla da bulaşabiliyor. Temas edilen yüzeylerde de virüslerin bulaşma riski var. El hijyeni toplum kaynaklı enfeksiyonları önlemede de önemli enfeksiyon kontrol yöntemlerinden bir tanesidir.” ifadelerini kullandı.