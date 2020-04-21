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Korona zemzem satışlarını durdurdu

Koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan gelen zemzem sularında satışlar durdu.

DHA |
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Korona zemzem satışlarını durdurdu

 

Koronavirüs salgını, Ramazan ayına günler kala zemzem satışı yapan esnafın işlerini olumsuz yönde etkiledi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesinde 10 yıldır hac ve umre malzemeleri satışı yapan Ahmet Diyarbekirli, koronavirüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçtiklerini ifade etti.

Korona zemzem satışlarını durdurdu VİDEO

SATIŞLAR YÜZDE 80 DÜŞTÜ

Vatandaşların zemzem sularını almada bir tedirginlik yaşadığını vurgulayan Diyarbekirli, "Koronavirüs salgını bütün sektörleri olduğu gibi bizim sektörümüzü de olumsuz etkiledi. 11 ayın sultanı Ramazanın gelmesiyle geçen seneye oranla satışlarımız yüzde 80 düştü. Normalde bu zamanlar 20-30 koli zemzem satarken şimdi 1 koliyi anca satabiliyoruz. Salgından dolayı birçok dükkan kapalı. Biz müşterilerimize hizmet vermek amacıyla dükkanlarımızı açıyoruz. Zemzemlerimiz 2 TL'den başlayarak 20 TL'ye kadar var. Zemzem sularımız yurtdışından geldiği için vatandaşlarımızda bir tedirginlik söz konusu" şeklinde konuştu.

Korona zemzem satışlarını durdurdu

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