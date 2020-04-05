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Koronadan iyileşenlerin sayısı 250 bini geçti

dünyada 253 bin 597 kişi koronavirüsü yenmeyi başardı. İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü.

AA |
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Koronadan iyileşenlerin sayısı 250 bini geçti

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, son bilgileri paylaştı.

Buna göre, dünyada 253 bin 597 kişi koronavirüsü yenmeyi başardı. İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü. Ülkede 76 bin 964 kişi sağlığına kavuştu.

İYİLEŞEN VAKA SAYILARI

Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla İspanya (38 bin 80), Almanya (26 bin 400), İtalya (20 bin 996), İran (19 bin 736), Fransa (15 bin 438) ve ABD (14 bin 828) oldu.

Koronadan iyileşenlerin sayısı 250 bini geçti

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