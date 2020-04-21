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Koronadan korunmak için adaya kaçtı

ABD’nin New York kentinde bulunan Jamaika Koyu’nda koronavirüs salgınından korunmak için gittiği bir adada mahsur kalan kanocu, bulduğu ağaç dallarıyla plaja ‘yardım edin’ yazarak kurtuldu.

DHA |
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Koronadan korunmak için adaya kaçtı

ABD'nin New York kentindeki Jamaika Koyu’nda bulunan kanocu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için Ruffle Bar adasına gitti.

Yaklaşık 12 saat boyunca haber alınamayan 36 yaşındaki kanocu için polis seferber oldu.

AĞAÇ DALLARIYLA 'YARDIM EDİN' YAZDI

Kanocuyu bulmak için kalkış yapan polis helikopteriyle arama çalışmalarına başlayan ekipler, Ruffle Bar adasında yerde, ağaç dallarıyla ‘yardım edin’ yazıldığını gördü.

Koronadan korunmak için kaçtığı adada mahsur kaldı ViDEO

‘SOSYAL MESAFEYİ BAŞKA BİR BOYUTA TAŞIDI’

New York Polis Departmanı'ndan (NYPD) yapılan açıklamada, “Kişinin, adada ateş yakarak ve etrafta bulduğu ağaç dallarıyla kumsala ‘yardım edin’ yazarak, yardım istediği görüldü. Söz konusu kişi kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak herhangi bir sağlık problemi bulunmuyor. Kanocu, sosyal mesafeyi başka bir boyuta taşıdı.” ifadeleri kullanıldı.

Koronadan korunmak için adaya kaçtı

Koronadan korunmak için adaya kaçtı

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