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Koronadan korunmak için sahte alkol içip öldüler

Zeytinburnu'nda sahte alkol tükettikleri tespit edilen 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA | 18.03.2020 - 10:52..
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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yaşayan Türkmenistan uyruklu Esger A., Narmurat E. ve Doskabul P.'den haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi.

İKİ KİŞİ EVDE ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısını çilingir yardımıyla açtı. Esger A., Narmurat E. ve Doskabul P.'nin hareketsiz yattıklarını gören polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, Esger A. ile Narmurat E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Doskabul P.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Koronadan korunmak için sahte alkol içip öldüler

KORONADAN KORUNMAK İÇİN SAHTE ALKOL İÇTİLER

Polis ekipleri, evde yaptığı incelemede, bu kişilerin evde sahte alkol tükettiklerini tespit etti. İncelemelerini sürdüren ekipler, sahte alkolü temin eden Türkmenistan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Evdeki 3 kişinin alkolü, koronavirüs salgınından korunabilmek için tükettikleri değerlendiriliyor.

AYNI OLAN İRAN'DA DA YAŞANDI

Öte yandan, bu durumun benzeri İran'da da yaşanmıştı. Ülkede sahte içki tüketen 500'ü aşkın kişi zehirlenerek hastanelere başvururken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 70'i geçmişti.

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