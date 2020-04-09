taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.661
Euro
7.2914
Altın
1677.98
Borsa
94462.6
Gram Altın
359.909
Bitcoin
48604.33

Koronadan kurtulmak için 73 hayvan kestiler

Hakkari'de köylüler, koronavirüs salgınından kurtulmak için dualar eşliğinde 70 küçük ve 3 büyükbaş hayvanı kurban olarak kesti.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Koronadan kurtulmak için 73 hayvan kestiler

 

Hakkari'de Yüksekova ilçesinin Adaklı köyünde yaşayanlar, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının bitmesi için kurban kesti.

Köylüler, koronavirüsün bitmesi için 70 küçük, 3 büyükbaş hayvan kesti -3

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILDI

Köyde yaşayanların aldığı 3'ü büyük 70'i küçükbaş hayvan, duaların ardından kesildi. Kesilen kurban etleri ise ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Köylüler, koronavirüsün bitmesi için 70 küçük, 3 büyükbaş hayvan kesti -1

"DİLERİM KABUL OLUR"

Adaklı Köyü Muhtarı Hamza Han, koronavirüsün bitmesi için böyle bir karar aldıklarını belirterek, "Bu doğrultuda 70 koyun ve 3 inek, köy meydanında kesilerek halka dağıtılmak üzere paketlendi. Köyümüz 200 haneden oluşuyor. Burada yaşayanların hepsine bu etleri eşit bir şekilde dağıtacağız. Dilerim bu kestiğimiz kurbanlar Allah katında kabul olur ve bu hastalıktan kurtuluruz. Bu nedenle bütün köy halkına bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim." dedi.

Köylüler, koronavirüsün bitmesi için 70 küçük, 3 büyükbaş hayvan kesti -2


İlginizi Çekebilir
Berfin Özek şikayetinden vazgeçti
Berfin Özek, 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Rasim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetinden vazgeçti.
Bursa'da zabıta ekiplerini gören gençler kaçtı
Yasak olmasına rağmen, parkta maskesiz bir şekilde oturan ve sosyal mesafeyi umursamayan gençler, karşılarında zabıtaları görünce kaçmaya başladı.
Sivas'ta koronadan mesai yapan çift, hastanede nişanlandı
Korona nedeniyle hastanede görev yapan doktor çift, acil serviste nişan töreni düzenleyerek mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.
Atık sular için koronavirüs genelgesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında "Atık Su Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi" yayınlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Enerji yüklemesi vaadiyle istismar davasında karar çıktı
Enerji yüklemesi vaadiyle istismar davasında karar çıktı
664
Dilenen kadına 'geber' diyen Nail Noğay görevden alındı
Dilenen kadına 'geber' diyen Nail Noğay görevden alındı
533
Ercüment Ovalı'nın korona çalışması devam ediyor
Ercüment Ovalı'nın korona çalışması devam ediyor
418
ABD, Türkiye'den hijyen ürünleri talep etti
ABD, Türkiye'den hijyen ürünleri talep etti
460
Meclis'te CHP-HDP-İyi Parti ittifakı
Meclis'te CHP-HDP-İyi Parti ittifakı
676
Suud hanedanının 150 üyesine koronavirüs sıçradı
Suud hanedanının 150 üyesine koronavirüs sıçradı
370
ABD hava trafiğindeki yoğunluk endişelendirdi
ABD hava trafiğindeki yoğunluk endişelendirdi
92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir