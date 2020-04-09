Koronadan kurtulmak için 73 hayvan kestiler

Hakkari'de Yüksekova ilçesinin Adaklı köyünde yaşayanlar, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının bitmesi için kurban kesti.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILDI

Köyde yaşayanların aldığı 3'ü büyük 70'i küçükbaş hayvan, duaların ardından kesildi. Kesilen kurban etleri ise ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

"DİLERİM KABUL OLUR"

Adaklı Köyü Muhtarı Hamza Han, koronavirüsün bitmesi için böyle bir karar aldıklarını belirterek, "Bu doğrultuda 70 koyun ve 3 inek, köy meydanında kesilerek halka dağıtılmak üzere paketlendi. Köyümüz 200 haneden oluşuyor. Burada yaşayanların hepsine bu etleri eşit bir şekilde dağıtacağız. Dilerim bu kestiğimiz kurbanlar Allah katında kabul olur ve bu hastalıktan kurtuluruz. Bu nedenle bütün köy halkına bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim." dedi.







