Koronadan sonra market ürünlerinin fiyatları arttı

Koronavirüs tüm dünyada başta piyasalar olmak üzere etkisini sert bir şekilde göstermeye devam ediyor.

11 Mart'ta virüsün Türkiye'ye de sıçraması sonucu zamların en çok vurduğu sektör gıda oldu..

İnsanların virüsün ekonomik etkisini en çok hissettiği yer ise marketler.

KORONADAN SONRA FİYATLAR ARTTI

FiyatSor fiyat analizi raporunda, Türkiye’deki marketlerde fiyatları inceledi. Raporda salgının market fiyatları üzerindeki etkisinin perakendecilerden ziyade üreticilerden kaynaklandığına dikkat çekiliyor.

EN BÜYÜ ARTIŞ ET FİYATLARINA GELDİ

Rapora göre %13,57 ile en büyük artış dana sote ve bunu takiben diğer kırmızı et grubu ürünlerin fiyatında yaşanıyor.

Bunun sebebi ise et ithalatının durdurulmasından sonra üreticilerin kademeli olarak fiyatları yukarı çekmesi.

Virüs tedbirleri dahilinde hayvan pazarlarının kapanmasıyla, yüksek üretim kapasitesine ait firmaların fiyatları belirleme konusunda daha belirleyici olmaya başladığı belirtiliyor.

KORONA ÖNCESİ VE SONRASI FİYAT ARTIŞLARI