taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4557
Euro
7.0796
Altın
1629.68
Borsa
88714.87
Gram Altın
337.075
Bitcoin
42820.14

Koronadan sonra market ürünlerinin fiyatları arttı

Salgını sonrası birçok iş kolu olumsuz etkilenirken marketçiler ve tedarikçiler gıda ürünlerine zam yaptı.

Haber Merkezi | 27.03.2020 - 16:09..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Koronavirüs tüm dünyada başta piyasalar olmak üzere etkisini sert bir şekilde göstermeye devam ediyor.

11 Mart'ta virüsün Türkiye'ye de sıçraması sonucu zamların en çok vurduğu sektör gıda oldu..

İnsanların virüsün ekonomik etkisini en çok hissettiği yer ise marketler.

Koronadan sonra market ürünlerinin fiyatları arttı

KORONADAN SONRA FİYATLAR ARTTI

FiyatSor fiyat analizi raporunda, Türkiye’deki marketlerde fiyatları inceledi. Raporda salgının market fiyatları üzerindeki etkisinin perakendecilerden ziyade üreticilerden kaynaklandığına dikkat çekiliyor.

EN BÜYÜ ARTIŞ ET FİYATLARINA GELDİ

Rapora göre %13,57 ile en büyük artış dana sote ve bunu takiben diğer kırmızı et grubu ürünlerin fiyatında yaşanıyor.

Bunun sebebi ise et ithalatının durdurulmasından sonra üreticilerin kademeli olarak fiyatları yukarı çekmesi.

Virüs tedbirleri dahilinde hayvan pazarlarının kapanmasıyla, yüksek üretim kapasitesine ait firmaların fiyatları belirleme konusunda daha belirleyici olmaya başladığı belirtiliyor.

KORONA ÖNCESİ VE SONRASI FİYAT ARTIŞLARI

Koronadan sonra market ürünlerinin fiyatları arttı

İlginizi Çekebilir
Eski eşini sokak ortasında başından vurdu
Rize'de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı. Olayın ardından, salgına rağmen olay yerinde toplanan kalabalık dikkat çekti.
Karantinada tutulan üniversiteliye doğum günü sürprizi
Üniversiteli genç kızın, Samsun'da karantinada kaldığı yurt odasına pasta getirilirken, yurt bahçesinde ise konser verildi.
Sarıyer sahilde evde kal uyarılarına rağmen balık tuttular
Koronavirüsle mücadele kapsamında "evde kal" uyarılarını dinlemeyen balıkçı, “Ben ne yapacağım evde, ölmekten daha iyisi mi var?" dedi.
Aç kalarak şehre inen tilkiyi polis ekipleri besledi
Kastamonu’da şehre kadar inen tilkiyi, polis ekipleri marketten aldıkları yiyeceklerle beslerken, o anlar kameraya yansıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manisa'da polis, bağırdığı yaşlı adamdan özür diledi
Manisa'da polis, bağırdığı yaşlı adamdan özür diledi
543
Türkiye'de korona bilgilendirme ekranı açıldı
Türkiye'de korona bilgilendirme ekranı açıldı
79
Suudi Arabistan'da çocuğuna sarılamayan doktor
Suudi Arabistan'da çocuğuna sarılamayan doktor
156
Koronavirüs PKK'lı teröristlere de bulaştı
Koronavirüs PKK'lı teröristlere de bulaştı
294
ABD en fazla koronavirüs vakası tespit edilen ülke oldu
ABD en fazla koronavirüs vakası tespit edilen ülke oldu
237
Beştepe Millet Camii'nde cuma namazı kılındı
Beştepe Millet Camii'nde cuma namazı kılındı
706
Rize'de Kendirli beldesi ve 4 köy karantina altına alındı
Rize'de Kendirli beldesi ve 4 köy karantina altına alındı
161
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir