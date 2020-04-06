Koronafobi nedir

Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs, panik havası yaratıyor.

Türkiye’de hızla artan vaka ve ölüm sayısının önüne konulan tedbirlerle geçilmeye çalışılırken, uzmanlar hastalıkla birlikte ortaya çıkan ‘koronafobi’ye karşı dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

BELİRTİLERİ NEREDEYSE AYNI

Tıpkı koronavirüs belirtisi gibi olan koronafobide, kişi kendini hasta sanıyor. Ateş basması, çarpıntı, nefes daralması, ellerde ayaklarda üşüme ve öksürüğü olanlar telaşlanabiliyor.

Uzmanlar ise “Koronavirüsle ilgili ortaya çıkan hastalık koronafobi denebilir. Bunun muhakkak psikolojik ve sosyal sonuçları olacaktır." diyor. Koronafobiye yakalanan kişilerin, stresi kontrol edilemeyen bir stres haline getirdikleri, panik yaşadıkları belirtiliyor.

DİKKATE ALAN DA VAR UMUSAMAYAN DA…

Koronafobiye yakalananlardan bazıları koronavirüsten korktukları için sosyal yaşantılarının kısıtlandığını ve sosyal medyadaki asılsız yapılan paylaşımların onları paranoyaklaştırdığını söylerken, bazıları da bu paylaşımları dikkate almadığını belirtiyor.

EVDE ELİNE ÇORAP GEÇİRİP DOLAŞAN VAR

Koronavirüs de kontrol edilemeyen bir stres halinde olursa, kişide kaçınma davranışları ortaya çıkıyor. Kaçınma davranışları da kişiyi sosyal olarak bireysel davranışlarda kısıtlıyor. Bu hastalık koronavirüs gibi öldürücü olmuyor ama kişide ciddi bir yeti yitimi yapıyor. Kişi ailesiyle ilgili ilişkilerde, sosyal temaslarda, basit bir toplantıda, evden çıkmada sorun yaşayabiliyor. Hatta bu tarz fobisi olan kişiler mesela banyoya bile gidemiyor, evde eline çorap geçirip dolaşıyor.

KONTROL DUYGUSU YİTİRİLİYOR

Normal şartlarda asgari hijyen kuralları bulunurken, böyle durumlarda bu birkaç kademe daha yükseltilebiliyor. Daha önce rahatlıkla asansöre, kapı koluna dokunan bir kişi, böyle kriz durumlarında kapı kollarına dokunmamaya daha özen gösterebiliyor. Kriz durumlarında toplu taşıma araçlarından kaçınabiliyor. Böyle kontrol edilebilir stres insanı korurken, kontrol edilemeyen stres, kişide kontrol duygusunu kaybettiriyor.