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Koronanın çıkış noktası Vuhan'da hayat normale dönüyor

Karantinanın uygulandığı kentteki şirketler, yeniden faaliyetlerine başlıyor.

Haber Merkezi | 11.03.2020 - 12:18..
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Geçtiğimiz günlerde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, koronavirüsün ilk kez görüldüğü Hubei eyaletindeki Vuhan kentine gitmişti.

Şi Cinping'in ziyareti sonrası kentte, hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

VUHAN'DA ŞİRKETLER ÇALIŞMAYA BAŞLIYOR

Çin Devlet Başkanı'nın kentteki görüşmeleri sırasında kamu hizmetleri ve sağlık alanındaki bazı şirketlerin, yeniden çalışmaya başlamasına karar verildi.

Koronanın çıkış noktası Vuhan'da hayat normale dönüyor

VUHAN DIŞINDA DA FAALİYETLER BAŞLAYACAK

Vuhan, ocak ayından bu yana karantina altında bulunuyor.

Hubei eyalet yönetiminin açıklamasında, çalışmaya başlayacak şirketlerin salgın önleme, kamu hizmetleri ve günlük ihtiyaçların karşılanması konusunda görev yürütecekleri kaydedildi.

Öte yandan, uluslararası alanda faaliyet yürüten şirketler de izin aldıktan sonra çalışabilecek.

Diğer şirketlere ise 20 Mart'tan sonra izin verilmesi bekleniyor. Vuhan dışındaki diğer bölgelerde de benzer adımlar atılacak.

Koronanın çıkış noktası Vuhan'da hayat normale dönüyor

Koronanın çıkış noktası Vuhan'da hayat normale dönüyor

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