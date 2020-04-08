Koronanın çıkış noktası Vuhan'da karantina kaldırıldı

Koronavirüs ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019 yarihinde ortaya çıkmıştı.

ŞEHİR TAMAMEN TECRİT ALTINA ALINMIŞTI

Koronavirüsün salgın halini almasının ardından Vukan kenti 23 Ocak'ta dünyadan tecrit edilmişti.

Metro, otobüs ve feribotlar dahil tüm ulaşımın kesildiği kentte, havalimanı ve demiryolu garları da kapatılmıştı.

ŞEHİR DÜNYA'YA TEKRAR AÇILDI

28 Mart’ta trenlerin kente girişine izin verilmesinin ardından, Vuhan’ın girişindeki tüm yollar trafiğe açıldı ve insanların araçlarıyla kentten çıkmalarına izin verildi.

Yarından itibaren trenlerin kentten çıkışına izin verilecek ve hava ulaşımı da kısmen açılacak.