Koronanın ortaya çıktığı eyalette hayat normale dönüyor

Çin'de koronavirüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletindeki seyahat kısıtlaması, gevşetildi.

Hubey'deki seyahat kısıtlamasındaki değişiklik, koronavirüsün ilk olarak görüldüğü Vuhan'ın dışındaki kentlerde uygulandı.

HAYAT NORMALE DÖNMEYE BAŞLADI

Çin Yeni Yılı için ocak ayı sonunda koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan seyahat kısıtlaması nedeniyle Hubey'den ayrılamayan çalışanlar, üretimin yeniden başlaması için otobüslerle çalıştıkları fabrikalara gönderildi.

Yerel yetkililer, sadece Hubey'in Huangguang kentinden işlerine geri dönemeyen göçmen işçi sayısının 750 bin olduğunu bildirdi.

HİZMET SEKTÖRÜNÜ ETKİLEDİ

Salgının özellikle, Çin'in hizmet sektörünü olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Çin ana karasında 3 bin 213 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan koronavirüs, 80 bin 860 kişide görüldü.

VUHAN'DA ORTAYA ÇIKTI

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı.

Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan salgın kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini açıklamıştı.