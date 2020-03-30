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Koronavirüs 4 derecede uzun süre yaşayabiliyor

Hong Kong Üniversitesi'nden bilim insanları koronavirüsün 4 derecelik ısıda uzun süre aktif kalmayı sürdürdüğünü belirledi.

AA | 30.03.2020 - 08:37..
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Araştırmacıların çıkardığı sonuçlar, koronavirüsün 4 derecelik sıcaklıkta uzun süre stabil kaldığını, dezenfeksiyon yapılmaması durumunda etkisinin ancak 14 gün sonra düşmeye başladığını ortaya koydu.

Koronavirüs 4 derecede uzun süre yaşayabiliyor

70 DERECEDE ÖLÜYOR

Bunun yanı sıra koronavirüsün yüksek ısılara dayanamadığı ve 70 derece sıcaklıkta 5 dakika içinde etkisini yitirdiği kaydedildi.

HANGİ YÜZEYLERDE NE KADAR ÖMRÜ VAR

Virüsün çeşitli nesnelerin yüzeyinde ne kadar kalabildiğini de araştıran bilimciler, koronavirüsün kağıt üzerinde en fazla 3 saat kalabildiğini, giysiler ve işlenmiş ahşap üzerinde 2 güne kadar, cam yüzeyde 4 güne kadar, plastik yüzeylerde ise 1 haftaya kadar dayanabildiğini saptadı.

Koronavirüs 4 derecede uzun süre yaşayabiliyor

MASKEDEKİ ÖMRÜ 7 GÜN

Koronavirüsün tıbbi maskelerin dış yüzeyinde 7 güne kadar kalabileceğini belirleyen uzmanlar, maskelerin titiz bir şekilde dezenfekte edilmesi çağrısında bulundu.

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