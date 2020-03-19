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Koronavirüs, ABD ekonomisini yüzde 14 daraltabilir

JP Morgan ekonomisti, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 14 daralabileceğini öngörüyor.

Haber Merkezi | 19.03.2020 - 10:28..
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ABD merkezli finans şirketi JP Morgan'dan, koronavirüs salgınının ülke ekonomisine olası etkilerine ilişkin bir değerlendirme geldi.

JP Morgan Kıdemli Ekonomisti Michael Feroli, salgın needniyle ABD ekonomisinin bu çeyrekte yüzde 4 daralabileceğini söyledi.

ABD EKONOMİSİ YÜZDE 14 DARALABİLİR

İkinci çeyreğe işaret eden Feroli, bu rakamın yüzde 14'e çıkabileceğini öngördüğünü dile getirdi.

Koronavirüs, ABD ekonomisini yüzde 14 daraltabilir

Eğer bu durum gerçekleşirse, 2008'deki finansal kriz döneminden bile daha büyük bir daralma olarak kayıtlara geçebilir. Ekonomi o dönemde yüzde 8.4 daralma kaydetmişti.

JP Morgan yetkilisi ayrıca, yıl ortasında ABD'deki işsizlik oranının yüzde 6.25'e yükselebileceğini bildirdi.

JP MORGAN, BİN ŞUBESİNİ KAPATIYOR

Öte yandan JP Morgan, çalışanlarını koronavirüsten korumak adına yaklaşık 1000 şubesini kapatma kararı aldı.

Koronavirüs, ABD ekonomisini yüzde 14 daraltabilir

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