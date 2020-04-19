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Koronavirüs, ABD'de diyaliz makinelerine ihtiyacı artırdı

Yale Üniversitesi'nden Nefroloji Uzmanı Alan Kliger, hastanelerdeki diyaliz makinesi kaynaklarının hızla tükendiğine dikkat çekti.

AA |
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Koronavirüs, ABD'de diyaliz makinelerine ihtiyacı artırdı

ABD'de koronavirüs salgını, suni solunum cihazlarının yanı sıra, böbrek yetmezliği için gerekli diyaliz makinelerine de ihtiyacı artırdı.

New York Times gazetesinin haberine göre, yoğum bakım ünitelerinde koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliğinde de beklenmedik bir artış kaydedildi.

Doktorların koronavirüs hastalarının çoğunda böbrek yetmezliğiyle karşı karşıya kaldığı uyarısında bulunduğu belirtilen haberde, diyaliz makinelerine de ihtiyacın arttığı ifade edildi.

DOKTORLAR ÖLÜM KALIM HESABI YAPIYOR

Doktorların koronavirüsün bazı hastalarda böbrek yetmezliğine neden olduğuna işaret ettiği belirtilen haberde, sınırlı sayıdaki diyaliz makinelerinin hangi hasta için kullanılması konusunda ''ölüm kalım hesabı'' yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çekildi.

Koronavirüs, ABD'de diyaliz makinelerine ihtiyacı artırdı

VİRÜS, BÖBREKLERİ HEDEF ALIYOR MU

Virüsün böbrekleri hedef alıp almadığına dair henüz net bir bilginin bulunmadığı ifade edilen haberde, koronavirüsün neden olduğu böbrek hasarının kalıcı olup olmadığının da bilinmediği kaydedildi.

Haberde görüşüne yer verilen Yale Üniversitesi Nefroloji Uzmanı Doktor Alan Kliger, nefroloji uzmanlarının yoğun bakım ünitelerindeki koronavirüs hastalarının yüzde 20 ila 40'ında böbrek yetmezliğine rastlandığı tahmininde bulunduklarını ifade etti.

Koronavirüs, ABD'de diyaliz makinelerine ihtiyacı artırdı

DİYALİZ MAKİNESİ KAYNAKLARI TÜKENDİ

Kliger, hastanelerdeki diyaliz makinesi kaynaklarının hızla tükendiğini belitti.

New York Üniversitesi Langone Tp Merkezi'nde görevli Doktor David Charytan da ''Herkes bunun bir solunum yolu hastalığı olduğunu düşündü. Böbrek yetmezliği kimsenin dikkatini çekmedi.'' değerlendirmesinde bulundu.

KORONAVİRÜSÜN İKİNCİL ETKİSİ İHTİMALİ

Haberde, organ hasarının böbrek hücrelerini enfekte eden virüs nedeniyle oluştuğunun ya da koronavirüs hastalığının ikincil bir etkisinin görüldüğünün ve virüs bulaşan kişilerde kan pıhtısı oluşma eğiliminin arttığının henüz bilinmediğine işaret edildi.

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