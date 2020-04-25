Koronavirüs, ABD'li milyarderleri daha da zenginleştirdi

Dünya genelinde koronavirüsün merkez üssüne dönüşen ABD'de milyonlarca insan, salgın nedeniyle işini kaybetti.

Verilere göre, son olarak 22 milyon kişi, salgının getirdiği ekonomik durgunluk nedeniyle işinden oldu.

ABD'de tablo bu şekildeyken, ülkedeki milyarderler ise servetine servet katmaya devam ediyor.

AMERİKALI ZENGİNLER, SALGIN DÖNEMİNDE 282 MİLYAR DOLAR KAZANDI

Fast Company'nin aktardığına göre, Amerikalı milyarderlerin net servetleri yüzde 10, yani 282 milyar dolar artış gösterdi.

Söz konusu zenginlerin şimdiki toplam servetinin 3.3 trilyon dolara ulaştığı aktarıldı.

JEFF BEZOS VE ERIC YUAN'IN SERVETİ KATLANDI

ABD'de salgından dolayı borsada yaşanan çöküş nedeniyle Jeff Bezos'un serveti 12 Mart'ta 105 milyar dolara kadar geriledi. Bu miktar, 15 Nisan'da ise 25 milyar dolar artış kaydetti.

Zoom'un kurucusu ve CEO'su Eric Yuan'ın net serveti, piyasalar çökse de 2.58 milyar dolar arttı.

(Jeff Bezos ve Eric Yuan)

PANDEMİ FIRSATÇILARI

Washington merkezli Politika Araştırmaları Enstitüsü'nün "pandemi fırsatçıları" adlı raporunda, söz konusu milyarderlerin ABD'deki servet eşitsizliği sorununun sadece bir parçasını oluşturduğu aktarıldı.

Arka planda ise, 1980'den beri servetlerinin yüzdesi olarak ölçülen milyarderlerin ödediği vergilerin yüzde 79 düştüğü gerçeğinin var olduğuna dikkat çekildi.

"VERGİ KURALLARINI İHLAL EDİYORLAR"

Enstitü yetkililerinden Chuck Collins, "Hayırsever milyarderin gelirlerinin yüzde 0,0001’ni krizde insanlarla paylaştığına dair haberler okuyoruz. Ancak aslında onlarca yıldır, daha iyi kamu sağlığı altyapısı inşa etmek için kullanılabilecek vergilerini azaltmak için vergi kurallarını ihlal ediyorlar." diye konuştu.

"GEÇEN YILIN TOPLAM SERVETİNİ AŞTILAR"

Collins, servet sahiplerinin, salgından etkilendiklerini dile getirdiğine ve varlıklarının küresel olarak geçen yıla göre ve ABD açısından düştüğüne işaret ederek, "Üç hafta bekleyip bizim bulduğumuz şeyse geçen yılın toplam servetini aştıklarını ve yükselmeye devam ettiğini gösteriyor." dedi.

2008 MALİ KRİZİNDEN SONRA...

Raporun bir diğer önemli bulgusunun ise, 2008 mali krizinden sonra milyarderlerin, servetlerinin erime öncesi seviyelerine dönmesinin 30 aydan daha az zaman alması olduğu kaydedildi.

Bu servet, 2008 öncesi seviyelerini hızla aşarken, diğer taraftan 2019 itibarıyla Amerika'daki orta sınıfın henüz 2007'deki net servet değerine ulaşamadığı bildirildi.

AMERİKALILAR'IN İÇİNDE BULUNDUĞU ZOR DURUM

Milyonlarca Amerikalı'nın kirasını ödemekte, alışveriş yapmakta ve salgın sırasında hayatta kalmaya çalışmakta zorlandığını dile getiren Collins, "Pandemiye zaten gelir açısından kutuplaşmış bir şekilde girmiştik ve bundan daha da kutuplaşmış bir şekilde çıkmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.