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Koronavirüs Ajda Pekkan'ı tedirgin ediyor

Salgın yüzünden çok tedirgin olan Ajda Pekkan, sevenlerini dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.

Haber Merkezi |
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Koronavirüs Ajda Pekkan'ı tedirgin ediyor

Ajda Pekkan, koronavirüs nedeniyle evinden çıkmıyor. Bu virüsten çok korkan ve evini temizledikten sonra birçok değişikliğe giden sanatçı Ajda Pekkan, bir açıklamada bulundu.

Ünlü şarkıcı, salgın nedeniyle yoğun bir tempoda çalışan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve sağlık çalışanlarına minnetini dile getirdi.

"ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Pekkan, “Bütün dünyayı etkisi altına alan salgını ben de ilk günden beri büyük bir tedirginlikle izliyorum. Aşısı ve ilacı henüz bulunmayan koronavirüse karşı ülkemizde de büyük bir özen ve ihtimamla mücadele eden başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu’na çok teşekkür ediyorum. Bütün bu süreçte bizlere, aralıksız hizmet vermeye çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza ve hayatın devam etmesi için çabalayan, didinen herkese şükranlarımı sunuyorum.”

"KURALLARA UYUN"

Sevenlerinden dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulunan Pekkan, “Bu mücadelede bize düşen ise mümkün oldukça evlerimizde kalıp bulaşıcılığı en aza indirmek. Tüm sevenlerimden ricam bu süreci, kurallara uyarak, kişisel hijyene, sosyal mesafeye dikkat ederek ve en az temasla geçirmeleri. Şimdi dışarıya çıkmama zamanı, yakında harika günlerde tekrar beraber olacağımızdan hiç şüphem yok.” şeklinde konuştu.

Koronavirüs Ajda Pekkan'ı tedirgin ediyor

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