Koronavirüs, akciğer dışındaki organlara da saldırıyor

Dünyada 2 milyondan fazla insanın maruz klaldığı koronavirüsün, sanılanın aksine sadece akciğerlerde değil, birçok hayati organda da hasar bıraktığı ortaya çıktı.

BİRÇOK ORGANA HASAR VERİYOR

Farklı ülkelerden doktorlar, koronavirüsün kalpte enflamasyona, akut böbrek hastalığına, nörolojik bozukluğa, kanda pıhtılaşmaya, bağırsak hasarına ve karaciğer sorunlarına da yol açtığını gösteren bulgulara rastladı.

AĞIR VAKALARIN TEDAVİSİ ZORLAŞIYOR

ABD basınında yer alan haberlere göre doktorlar; bu nedenle ağır koronavirüs vakalarının tedavisinin zorlaştığını belirtiyor. Bu nedenle iyileşme süreci daha belirsiz hale geliyor.

KALBE DE SALDIRIYOR

Çin ve New York'taki doktorlar, Covid-19 hastalarında, kalp kası iltihabına ve ani kalp durmasına yol açabilecek ritim bozukluğuna rastladıklarını da bildirdi.

"AKIL SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN"

Uzmanlar, salgın geçtikten sonra dünyanın kötü bir akıl sağlığı kriziyle karşı karşıya kalacağı konusunda da uyardı.