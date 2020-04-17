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Koronavirüs, akciğer dışındaki organlara da saldırıyor

Akciğerlerde tahribata yol açtığı bilinen koronavirüsün kalp, böbrek, karaciğer, bağırsaklar, beyin ve sinir sistemine de zarar verdiği tespit edildi.

AA |
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Koronavirüs, akciğer dışındaki organlara da saldırıyor

Koronavirüs, akciğer dışındaki organlara da saldırıyor

Dünyada 2 milyondan fazla insanın maruz klaldığı koronavirüsün, sanılanın aksine sadece akciğerlerde değil, birçok hayati organda da hasar bıraktığı ortaya çıktı.

Koronavirüs, akciğer dışındaki organlara da saldırıyor

BİRÇOK ORGANA HASAR VERİYOR

Farklı ülkelerden doktorlar, koronavirüsün kalpte enflamasyona, akut böbrek hastalığına, nörolojik bozukluğa, kanda pıhtılaşmaya, bağırsak hasarına ve karaciğer sorunlarına da yol açtığını gösteren bulgulara rastladı.

Koronavirüs, akciğer dışındaki organlara da saldırıyor

AĞIR VAKALARIN TEDAVİSİ ZORLAŞIYOR

ABD basınında yer alan haberlere göre doktorlar; bu nedenle ağır koronavirüs vakalarının tedavisinin zorlaştığını belirtiyor. Bu nedenle iyileşme süreci daha belirsiz hale geliyor.

Koronavirüs, akciğer dışındaki organlara da saldırıyor

KALBE DE SALDIRIYOR

Çin ve New York'taki doktorlar, Covid-19 hastalarında, kalp kası iltihabına ve ani kalp durmasına yol açabilecek ritim bozukluğuna rastladıklarını da bildirdi.

Koronavirüs, akciğer dışındaki organlara da saldırıyor

"AKIL SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN"

Uzmanlar, salgın geçtikten sonra dünyanın kötü bir akıl sağlığı kriziyle karşı karşıya kalacağı konusunda da uyardı.

Koronavirüs, akciğer dışındaki organlara da saldırıyor

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Koronavirüs, akciğer dışındaki organlara da saldırıyor

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