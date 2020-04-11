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Koronavirüs aşısı eylül ayında hazır olabilir

Oxford Üniversitesi'nden Sarah Gilbert, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının işe yarayacağından yüzde 80 emin olduğunu belirtti.

Haber Merkezi |
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Koronavirüs aşısı eylül ayında hazır olabilir

Koronavirüse karşı aşı çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

İngiltere'de aşı geliştirmek için çalışan bilim insanları, eylül ayına kadar koronavirüs aşısını hazır hale getirebileceklerine inanıyor.

AŞIDAN YÜZDE 80 EMİNLER

Oxford Üniversitesi'nden Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, konuyla ilgili olarak The Times'a yaptığı açıklamada, ekibi tarafından geliştirilen aşının işe yarayacağından yüzde 80 emin olduğunu söyledi.

DENEMELER BAŞLAYACAK

Aşı testlerine değinen Gilbert, insan üzerindeki denemelerin iki hafta içerisinde başlayacağını kaydetti.

Koronavirüs aşısı eylül ayında hazır olabilir

İNGİLİZ HÜKÜMETİNDEN DESTEK SİNYALİ

İngiliz hükümeti, aşı çalışmalarına dair sonuçların ümit verici olması halinde, milyonlarca dozun üretimini finanse edeceğinin işaretini vermişti.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN ONAY

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Oxford Üniversitesi ile ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Inovio'nun ortaklığıyla geliştirilen aşıların hayvanlar üzerinde denenmesini onaylamıştı.

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