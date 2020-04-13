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Koronavirüs, ATM ve POS cihazlarını seviyor

Uluslararası Ödemeler Bankası ‘Bank of International Settlements' tarafından yayınlanan rapora göre, koronavirüs nakit paraların aksine ATM ve pos cihazları üzerinden daha çok yayılıyor.

Haber Merkezi |
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Koronavirüs, ATM ve POS cihazlarını seviyor

Dünya bankalarının çatısı konumunda olan “Bank of International Settlements” (BIS) , koronavirüsle ilgili yaptığı araştırma sonuçlarını yayınladı.

“NAKİT PARALARDAN ÇOK ATM VE POS CİHAZLARI TEHLİKELİ”

Son günlerde sıkça tartışılan "salgının nakit paralar üzerinden yayıldığı" iddiaları üzerine de yoğunlaşan rapor, virüsün banknotlardan ziyade ATM ve pos cihazları üzerinden daha çok yayıldığını ortaya koydu.

“DİJİTAL ÖDEME SİSTEMİ YAYGINLAŞACAK”

Rapor kapsamında değişebilecek ödeme alışkanlıkları hakkında bilgi veren Bahçeşehir Üniversitesi BlockhainIST Merkezi Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, Türkiye’de ve dünyada yaygınlaşacak dijital ödeme sistemleri hakkında konuştu.

“TEMASSIZ ÖDEMEDE LİMİT VAR”

Banknotlar dışında ödeme aracı olarak en çok kredi kartları ve temassız ödeme sistemlerinin kullanıldığını anlatan Erdamar, ödeme yöntemleri hakkında “Temassız ödeme sistemleri var ama belli bir meblağın üzerindeki ödemelerde yine pos cihazına pin girmek gerekiyor. Virüsle mücadele kapsamında alınabilecek önlemler kapsamında Merkez Bankaları’nın dijital ödeme sistemlerini daha da yaygınlaştırması gerektiğiyle ilgili bir rapor hazırladı.

DİJİTAL ÖDEME SİSTEMİ YAYGINLAŞACAK

Burada şunu görüyoruz, zaten dünya dijitalleşiyordu zaten internetin gerektirdiği yeni ihtiyaçlar vardı. Dolayısıyla biz artık koronavirüs salgını sonrasında daha da artan bir şekilde Merkez Bankası ve resmi kurumlar destekli dijital ödeme sistemlerinin yaygınlaşacağını göreceğiz.”

Fotoğraf: AA

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