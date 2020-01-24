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Koronavirüs Avrupa'ya da sıçradı

Fransa Sağlık Bakanı, ülkede iki kişide, Çin'in Vuhan şehrinden yayılan koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

AA | 24.01.2020 - 23:38..
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Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkıp 26 kişinin ölümüne neden olan ve birçok ülkeye de yayılan koronavirüs Avrupa'da da tespit edildi

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, Paris ve Bordeaux şehirlerinde 2 vaka tespit edildiğini açıkladı.

KARANTİNAYA ALINDI

Buzyn, basına yaptığı açıklamada, Fransa'nın Bordeaux kentinde 48 yaşındaki bir kişide koronavirüs tespit edildiğini belirtti.

Ülkenin Gironde kentinde yaşayan Çin asıllı hastanın önceki gün Vuhan'dan Fransa'ya geldiğini, dün de yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetleriyle Bordeaux'daki bir hastaneye gittiğini aktaran Buzyn, bu kişinin hastanede karantina altında tutulduğunu söyledi.

PARİSTE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Buzyn, ikinci koronavirüs vakasının başkent Paris'te görüldüğünü kaydetti. Bu kişinin Çin'e seyahat ettiğini ancak Vuhan'a gidip gitmediği konusunda bilgi sahibi olmadıklarını belirten Buzyn, Avrupa'da başka kişilerde bu vakanın görülmesinin muhtemel olduğu uyarısında bulundu.

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