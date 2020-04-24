Koronavirüs, belirli hücreleri hedef alıyor

Amerikalı bilim insanları, koronavirüsün belirli hücreleri hedef aldığının göründüğünü ortaya koydu.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde görevli uzmanların yürüttüğü çalışmanın ayrıntıları Cell dergisinde yayınlandı.

ScienceDaily'nin haberine göre, uzmanların, araştırma çerçevesinde, farklı hücre türlerinde bulunan Ribonükleik Asit (RNA) verisini kullanarak, koronavirüsün insan hücrelerine girmesine yardım eden iki proteini dışa vuran hücrelerin peşine düştüğü belirtildi.

KORONAVİRÜSLE İLGİLİ YENİ ARAŞTIRMA

Araştırmada, akciğerde, geniz yolunda ve bağırsaklarda hücre alt kümelerinin, her iki proteini de diğer hücrelerden çok daha fazla dışa vurduğu görüldü.

Bilim insanlarının, koronavirüsün her birini enfekte edebileceğine ilişkin daha önce ortaya koyulan kanıt doğrultusunda bu organları incelemeyi seçtiği ve bulgularını, enfekte olmamış organlardan alınan hücre tipleriyle karşılaştırdığı belirtildi.

MUKUS ÜRETEN HÜCRELER...

Uzmanlar, geniz yolunda koronavirüsün hücreleri enfekte etmek için kullandığı iki proteinin RNA'larını dışa vuranların, mukus üreten goblet salgı hücreleri olduğunu keşfetti.

BULGULAR, YENİ TEDAVİLERE YARDIMCI OLABİLİR

Akciğerlerde bunların, alveolleri açık tutmakla sorumlu tip 2 pnömositler, bağırsaklarda da bazı besinlerin emiliminden sorumlu emici enterositler olduğu gözlendi.

Bulguların, koronavirüs konusunda yeni tedaviler geliştirmeye çalışan bilim insanlarına yol göstermesi ümit ediliyor.