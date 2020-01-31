Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak yayılan koronavirüs salgını tüm dünya için tehlike yaratırken, Türkiye'de de gerekli önlemler alınmaya başladı.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.
TOPLANTIYA UZMANLAR KATILDI
Devam eden toplantıda, halk sağlığı uzmanlarının, enfeksiyon uzmanlarının ve sınır kontrol biriminde görev yapan uzmanların yer aldığı belirtildi.
Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca'nın alınan önlemler ve son durumla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi.