Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

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Adak adanan türbe piramit mezar çıktı

Marmaris'teki 'Çağ Baba' adını verdiği yapının, araştırmalar sonucunda M.Ö. 3'üncü yüzyılda savaşçı Diagoras ve eşi Aristomakha için yapılan piramit mezar olduğu anlaşıldı.