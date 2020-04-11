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Koronavirüs bulaşanların sayısı 1 milyon 700 bini geçti

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyona doğru yaklaşırken, virüs bulaşan 376 binden fazla kişi iyileşti.

AA |
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Koronavirüs bulaşanların sayısı 1 milyon 700 bini geçti

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya geneline ilişkin son tabloyu paylaştı.

Buna göre, vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 700 bini aştı.

VAKALARIN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELER

En çok vaka görülen ülke 502 bin 876 ile ABD olurken, onu 158 bin 273 vakayla İspanya, 147 bin 577 ile İtalya, 124 bin 869 ile Fransa ve 122 bin 171 ile Almanya izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 953 vaka kayda geçti.

VAKA SAYILARI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER

İngiltere (73 bin 758), İran (68 bin 192), Türkiye (47 bin 29), Belçika (26 bin 667), İsviçre (24 bin 551), Hollanda (23 bin 97), Kanada (22 bin 148), Brezilya (19 bin 943), Portekiz (15 bin 472), Avusturya (13 bin 561), Rusya (11 bin 917), Güney Kore (10 bin 450) ve İsrail (10 bin 408).

Koronavirüs bulaşanların sayısı 1 milyon 700 bini geçti

SON DURUM

Salgın nedeniyle dünya genelinde 102 bin 755 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 376 bin 548 kişi ise iyileşti.

Halen tedavi altında 1 milyon 221 bin 75 vaka bulunuyor.

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