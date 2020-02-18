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Koronavirüs çekirdek fiyatlarını artıracak

Türkiye'nin çekirdek ithal ettiği ülkelerin başında yer alan Çin'den, koronavirüs nedeniyle çekirdek ithal edilememesi fiyatlara yansıyacak.

AA | 18.02.2020 - 13:59..
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, kuruyemişçileri de etkiledi.

Çin'den ithal edilen ve dolgunluğu ile vatandaşlar tarafından da sevilen Çin çekirdeğini elde edemeyen kuruyemişçiler, fiyatların artacağını belirtti.

Depolarındaki yerli çekirdek stoğunun eridiğini, kaydeden kuruyemişçiler çekirdek fiyatlarının 40 TL'yi bulabileceğini söyledi.

Koronavirüs çekirdek fiyatlarını artıracak

FİYATLAR 2 KATINA ÇIKACAK

Kuruyemişçi Cuma Tan, çekirdek fiyatları konusunda beklenen krizi şu ifadelerle açıkladı:

"Sadece çekirdek değil neredeyse ülkenin gıda olarak birçok ürününü etkiledi. Bizim edindiğimiz bilgiye göre de Çin'den herhangi bir ithalatın yapılması durduruldu. Biz birkaç sene öncesinde Çin çekirdeği ile tanıştık. Bunların durdurulması elimizdeki mevcut yerli çekirdeğin buraya yetmeyeceğini ön görürsek çekirdek fiyatları yükseltecek, daha da kötüsü belki de satacak çekirdek bulamayacağız. Ben çekirdek kuruyemişçisi toptancısı olarak piyasaya haftalık 2 tona yakın çekirdek işliyoruz.

ELİMİZDE 15 GÜNÜ ÇIKARACAK ÇEKİRDEK VAR

Elimizdeki belki 15 günü çıkarak çekirdek ya var ya yok. Alternatif olarak bizim çekirdek getireceğimiz tek ülke Çin'dir. Bu koronavirüsünden dolayı haklı olarak devletimiz önlem amacıyla çekirdek ithalatını durdurdu. Ne yapmamız gerektiği konusunda yetkililerimizden yardım istiyoruz. Şimdi çekirdeğin fiyatı 20 TL. Eğer Çin'den gelecek olan çekirdekler gümrükte bekletilirse bu çekirdeğin fiyatı abartısız 40 TL'ye kadar çıkacağını düşünüyorum. Bunu vatandaşlara anlatmak çok zor. Bu vatandaşın cebine ve bize yansıyacak. Bizi çok zor durumlara düşürecek."

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