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Koronavirüs Çin'de 14 Şubat'ı da etkiledi

Koronavirüsle savaşan Çin'de sevgililer günü hediyeleri değişti. Maske buketi, dezenfektan, mide ilacı il tercihlerden biri oldu.

Haber Merkezi | 14.02.2020 - 13:42..
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Çin’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında can kaybı dünya çapında bin 1.350'yi aştı.

Virüs korkusu nedeniye hastalığın ortaya çıktığı Vuhan da dahil olmak üzere başkent Pekin, Şanghay ve diğer büyük kentlerde insanlar mümkün olduğunca dışarı çıkmıyor.

Zira bu korku Çinli çiftlerin sevgililer günü kutlama alışkanlıklarını da etkilemiş durumda.

Koronavirüs Çin'de 14 Şubat'ı da etkiledi

Çin medyasındaki haberlere göre, ülkede her yıl 14 Şubat'ta dolup taşan restoranlar ve çiçekçiler de sinek avlıyor.

Şangay'da restoran işleten Bill Hu, bugün sıfır rezervasyon aldığını söylerken, çiçek satan Zhong Wenping de "Bugün en yoğun gün olurdu. Bir hafta önceden çiçekleri hazırlamaya başlardım. Ancak kimse dışarı çıkmak istemiyor" diye konuştu.

Koronavirüs Çin'de 14 Şubat'ı da etkiledi

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ MASKELER OLDU

Ülkedeki en yaygın online sipariş platformu Meituan Dianping'in verilerine göre, bu sene çifler birbirlerinin evlerine en çok maske buketi, dezenfektanlar ve koruyucu gözlük gönderiyor.

Koronavirüs Çin'de 14 Şubat'ı da etkiledi

Verilere göre ayrıca, 10 Şubat'tan itibaren üzerine güzel dilekler yazılmış maskeler de en çok satanlar arasında. İkinci sırada ise mide ilaçları, sebze ve meyveler yer alıyor.

Koronavirüs Çin'de 14 Şubat'ı da etkiledi

Platforma göre ayrıca, evlerinden çıkmak istemeyen çiftler birbirlerine sık sık abur cubur paketleri yolluyor.

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