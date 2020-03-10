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Koronavirüs Çin'deki telefon satışlarını yarı yarıya azalttı

Birçok akıllı telefon üreticisi, koronavirüs nedeniyle Çin pazarında oldukça zor günler yaşıypr.

Haber Merkezi | 10.03.2020 - 11:24..
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Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 4 binden fazla insanın ölümüyle sonuçlanan koronavirüs salgını, Çin'deki akıllı telefon satışlarını da oldukça etkiledi.

Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi (CAICT) verilerine baktığımızda, Çin'deki akıllı telefon satışlarının yarı yarıya düştüğünü görebiliyoruz. Örneğin geçtiğimiz yıl şubat ayında 14.4 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştiren Çin pazarında, bu yıl şubat ayında 6.34 milyon adet telefon satışı gerçekleştirildi.

apple

ÇİNLİ ÜRETİCİLERDE DE DÜŞÜŞ VAR

Son yıllarda atağa kalkan Xiaomi ve Huawei gibi Çinli üreticiler de kendi ülkelerinde beklenen rakamların bir hayli altında kaldı. Bu iki şirket, geçtiğimiz yıl şubat ayında 12.72 milyon adet telefon satarken, geçtiğimiz şubat ayında bu rakam 5.85 milyona geriledi.

APPLE'IN SATIŞLARI DA YERE ÇAKILDI

Geçtiğimiz yıl şubat ayında Çin'de 1.27 milyon adet cihaz satan Apple, bu yılın şubat ayında yalnızca 494 bin adet satış gerçekleştirebildi.

Çin'in 1 milyardan fazla nüfusu olduğunu düşündüğümüzde, son aylardaki satış rakamlarının bir hayli gerilediğini söylemek yanlış olmaz. Koronavirüsün yayılmaya devam etmesi halinde bu rakamların daha da düşeceği tahmin ediliyor.

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Koronavirüs Çin'deki telefon satışlarını yarı yarıya azalttı

Koronavirüs Çin'deki telefon satışlarını yarı yarıya azalttı

Koronavirüs Çin'deki telefon satışlarını yarı yarıya azalttı

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