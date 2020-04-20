taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.8964
Euro
7.4902
Altın
1676.3
Borsa
98912.07
Gram Altın
371.244
Bitcoin
49295.41

Koronavirüs Fransa'da sokakları karıştırdı

Koronavirüs krizi nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkeler arasında yer alan Fransa’nın başkenti Paris sokaklarında, eylemciler ile polis arasında çatışma yaşandı.

DHA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Koronavirüs Fransa'da sokakları karıştırdı

Dünyayı sarsan koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Fransa'nın başkenti Paris'te, sokaklarda hareketli dakikalar yaşandı.

Ülkede koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 395 artarak, 19 bin 718'e yükseldi.

Öte yandan Paris'te, sokakların temizlendiği sularda koronavirüs izine rastlanması ve hükümetin koronavirüse karşı alınan önlemlerin yetersiz olması nedeniyle halk sokağa döküldü.

Koronavirüs Fransa'da sokakları karıştırdı ViDEO

Koronavirüs Fransa'da sokakları karıştırdı

SOKAKTAKİ ARBEDEYİ CEZAYİRLİ GAZETECİ DUYURDU

Öte yandan ülkede sabahın ilk saatlerinde, Cezayir kökenli Fransız bir gazeteci tarafından çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Protestocu gruplar sokakta toplanırken silahlı polis kuvvetleri de bölgeye yayıldı.

Cezayir kökenli Fransız gazeteci Taha Bouhafs, Paris sokaklarında çıkan olayları kameraya aldı.

Taha Bouhafs'a, polis tarafından sert bir şekilde müdahale edildiği görüntüler de ortaya çıktı.

Gazeteci Taha Bouhafs, Twitter ve Instagram hesaplarından görüntüleri paylaştı ve şu mesajı yazdı:

"Banliyöler yanıyor, tarih tekerrür ediyor, patlama bu sefer gerçekten çok uzak değil, bu haksızlık. Önümüzdeki birkaç gün çok önemli."

Koronavirüs Fransa'da sokakları karıştırdı

Koronavirüs Fransa'da sokakları karıştırdı

Koronavirüs Fransa'da sokakları karıştırdı

İlginizi Çekebilir
Vuhan'daki laboratuvarın müdürü: Virüs bizden yayılmadı
Tüm dikkatlerin üzerinde olduğu Vuhan Viroloji Enstitüsü Müdürü, virüsün kendilerinden yayılmasının ihtimal dahilinde olmadığını bildirdi.
Conte: Almanya lokomotif değil fren
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Almanya'nın koronavirüse ilişkin ortak tahvil konusundaki tutumunu eleştirdi.
Alman Bild, Çin'e korona faturası çıkardı
Koronavirüs salgınına yol açtığı gerekçesiyle hedef tahtasına oturtulan Pekin yönetimine, Alman Bild gazetesi 165 milyar dolarlık koronavirüs faturası kesti.
İngiltere'de 80 Kıbrıslı Türk koronadan hayatını kaybetti
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklere ilişkin verileri paylaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
170
Sokağa çıkma yasağı bitti
Sokağa çıkma yasağı bitti
197
4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
135
Sokağa çıkma yasağı sonrası açılan marketlere ceza
Sokağa çıkma yasağı sonrası açılan marketlere ceza
131
New York Belediye Başkanı'ndan, Trump'a: Ölelim mi istersin
New York Belediye Başkanı'ndan, Trump'a: Ölelim mi istersin
65
İsrail'de sosyal mesafeli Netanyahu protestosu
İsrail'de sosyal mesafeli Netanyahu protestosu
37
İzmir’de bir saadet zinciri krizi daha yaşandı
İzmir’de bir saadet zinciri krizi daha yaşandı
218
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir