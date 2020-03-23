Tekno 'on' 16. Bölüm - ''Koronavirüs hakkında ortaya atılan 10 komplo teorisi''

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle binlerce insan yaşamını yitirdi. Peki bu ölümcün virüsün asıl kaynağı neydi?

İşte bu sorunun cevabı henüz bilinmiyor. Birçok insan, koronavirüsün Vuhan kentindeki bir deniz ürünleri pazarından ortaya çıktığını düşünüyor. Ancak bazı komplo teorisyenleri bu hikayaye inanmıyor.

Tekno 'on' yazı dizimizin 16. bölümünde, koronavirüs ile ilgili ortaya atılan 10 farklı komplo teorisine daha yakından bakacağız.





1. ABD HÜKÜMETİ





Koronavirüsün ilk kaynağının ABD hükümeti olduğu ve bilerek dünyaya yayıldığına dair bir iddia var. Bu iddiayı ilk olarak, Rus haber ağı Channel One canlı bir haber yayını sırasında ortaya attı. Yayındaki spiker, ABD hükümetinin Çin ekonomisini yok etmek için virüsü bilerek yaydığını söyledi.

Spiker,bu iddiasını 'korona' kelimesinin bazı dillerde taç anlamına geldiği gerçeğine dayandırdı. Bildiğiniz gibi Trump, 1996 yılında Miss Universe, Miss USA, Miss, Teen USA 'den oluşan üç güzellk yarışma organizasyonu satın almış ve kazananlara taçlarını kendi elleriyle takımıştı.

Rus spiker, işte bu yüzden virüse korona dendiğini ve ABD tarafından yapıldığını iddia etti. Ancak bilim insanları, virüsün taç şekline benzediğini ve bu yüzden korona dendiğini söylüyor.

2. BILL GATES

Bill Gates'in koronavirüs olayına nasıl dahil olduğu anlamak için 2019'un Ekim ayına gitmemiz gerekiyor. O ay; Bill & Melinda Gates Vakfı, Dünya Ekonomik Forumu ve John Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi ile iş birliği yaparak bir salgınla nasıl mücadele edilebileceğine dair çalışmalar yürüttü.

Ancak söz konusu çalışmadan yalnızca 2 ay sonra koronavirüs salgınının ortaya çıkması, komplo teorisyenlerinin Bill Gates'i hedef göstermesine neden oldu. Bazı insanlar, yukarıda bahsettiğimiz 3 farklı kuruluşun da koronavirüsü başından beri planladığını söylüyor.

Tepkilerin büyümesinden sonra bir açıklama yapman zorunda kalan John Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi, koronavirüsle bir bağlantılarının olmadığını açıkladı.

Komplo teorisyenleri, ayrıca Bill & Melinda Gates Vakfı'nın daha önce bir koronavirüs aşısı patenti alan İngiltere merkezli Pirbright Institute şirketine de fon sağladığını söylüyor. Teorisyenlere göre Gates vakfı, geliştirdikleri aşıyı satabilmek için virüsü bilerek yaymıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kalan Pirbright Institute, yalnızca kuşları etkileyen koronavirüsler hakkında aşı geliştirdiklerini ve Çin'de ortaya çıkan koronavirüsle ilgili daha önce bir çalışmalarının olmadığını belirtti.

3. 5G İNTERNET BAĞLANTISI

Koronavirüsün ilk olarak Vuhan kentinde ortaya çıkması, bir diğer tartışmayı da beraberinde getirdi. Çünkü bu şehir, aynı zamanda 5G'nin kullanılmaya başlandığı ilk Çin şehirlerinden bir tanesiydi.

Bazı komplo teorisyenleri, koronavirüsün 5G internet tarafından salınan radyasyon dalgalarından kaynaklandığına inanıyor. Koronavirüs denilen şeyin aslında radyasyon zehirlenmesi olduğunu ve bağışıklık sistemini zayıflattığını iddia eden bazı insanlar, çeşitli araştırma makaleleri yayınlayarak bu iddialarını ispatlamaya çalışıyor.

Ancak araştırmacılar, Vuhan'ın 5G bağlantısı kullanan 16 Çin şehrinden yalnızca biri olduğunu ve söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylüyor.

4. ÇİN HÜKÜMETİ





Bazı insanlar, Çin'in biyolojik silah programının bir parçası olarak koronavirüsü yarattığına ve daha sonra bu virüsün laboratuvardan sızarak salgına neden olduğuna inanıyor. Sızma gerçekleşen bu laboratuvarın ise Ulusal Biyogüvenlik Laboratuvarı olduğuna inanılıyor.

Vuhan'da bulunan Viroloji Enstitüsü'nün bir parçası olan bu laboratuvar, ölümcül virüsler hakkında araştırma yapabilen Çin hükümetine ait tek tesis olarak göze çarpıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti başkanı Xi Jinping; salgının başlamasından hemen sonra yaptığı açıklamada, Ulusal Biyogüvenlik Laboratuvarı'nın güvenliğinin ulusal bir sorun olduğunu açıklamıştı.

Ayrıca bir gün sonra Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, laboratuvarların virüs sızmasına karşı nasıl güvenli hale getirilebileceğine dair çeşitli talimatlar yayınlamıştı.

5. KANADA HÜKÜMETİ

Bazı insanlar, Kanada başbakanı Justin Trudeau tarafından yönetilen Kanada hükümetinin, Winnipeg şehrindeki Ulusal Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda koronavirüsü yarattığına inanıyor.

Komplo teorisyenleri, iki Çinli casusun Kanada hükümetine ait bu laboratuvara sızdığını ve virüsü Vuhan'daki Viroloji Enstitüsü'ne göndererek salgına yol açtığını söylüyor.

Olaylarda ismi geçen iki Çinli casusun isimleri ise Dr.Keding Cheng ve eşi Dr.Xiangguo Qiu. Çinli çift, geçtiğimiz yıl aniden laboratuvardan kovulmuş ve kimse bu kovulmanın nedenini anlayamamıştı.

Bazı insanlar, Dr.Keding Cheng ve eşi Dr.Xiangguo Qiu'nun virüs örneklerini çaldığı ve Çin'e gönderdiği ortaya çıkınca kovulduklarını düşünüyor. Ancak polis, Çinli çiftin politika ve idari konular yüzünden kovulduğunu söylüyor. Peki sizce kim doğruyu söylüyor?

6. EKİM 2019'DAKİ GÖK TAŞI PATLAMASI

11 Ekim 2019 tarihinde kuzeydoğu Çin'de inanılmaz bir şey oldu. Gece yarısından hemen sonra gökyüzünde bir göktaşı patladı ve gece gökyüzünü gündüz kadar parlak hale getiren yoğun bir ışık ortaya çıktı.

Komplo teorisyenleri bu olaya da el attılar ve koronavirüsün bu patlama nedeniyle uzaydan dünyaya indiğini savunmaya başladılar. Ancak bilim insanları, gök taşının yere inmediği için bunun mümkün olamayacağını söylüyor.

Ayrıca gök taşının inişi sırasında oluşan dev sıcaklıklar nedeniyle virüsün canlı kalamayacağı, kalsa bile yere şiddetli çarpa esnasında hepsinin öleceği söyleniyor.

7. ÇİNLİ KADININ YEDİĞİ YARASA ÇORBASI





İnsanların koronavirüsü yarasalardan kaptığına dair çeşitli söylentiler var. Ancak bu iddialar bilim insanları tarafından henüz doğrulanmış değil. Bazı komplo teorisyenleri, bu virüsün yarasalardan insanlara geçtiğine kesin gözüyle bakıyor.

Çinli seyahat blog yazarı Wang Mengyun, yarasa çorbası yediği bir videonun internette viral olması nedeniyle hedef haline geldi. Ancak söz konusu videonun Çin'de değil, Pasifik Okyanusu'nda bir ada ülkesinde çekildiği ortaya çıktı.

8. BİLİNMEYEN KİŞİLER HIV VÜRÜSÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Birkaç Hint araştırmacı, koronavirüsün HIV-1 virüsüne biraz benzediğini ve bir grup araştırmacının bu yeni virüsü oluşturmak için HIV'i değiştirdiğini söylüyor. Ardından bununla ilgili bir araştırma makalesi yayınlayan bilim insanları, virüsü kimin değiştirebileceğine dair herhangi bir isim yayınlamadı.

9. CORONA İSİMLİ BİRA

Meksika'da satılan bir bira markası olan Corona, ismini ismini İspanyolca ve Latince'de taç anlamına gelen Corona kelimesinden alıyor. Aslında bu bira markasının koronavirüsle ilgili olduğuna dair kimse bir iddia ortaya atmadı.

Ancak salgın patlak verdiğinden bu yana birçok insan, Google'da “corona bira virüsü”, “bira virüsü” ve “bira koronavirüsü” şeklinde aramalar yapıyor.

Corona markasının pazar payı ise koronavirüs salgınına rağmen azalma göstermedi. Bu konuda şanslılar, çünkü 1980'lerde insanlar, AIDS'e neden olduğunu düşündükleri için Ayds isimli diyet şekerini almamış ve şirketin satışları yüzde 50 azalmıştı.

10. SAMUEL HYDE

Ünlü bir aktör ve komedyen olan Samuel Hyde, aslında ülkemizde yapılan ''Çaycı hüseyin öldü'' şakalarının yabancı versiyonu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, başlarına gelen her felaketten sonra şaka amaçlı Samuel Hyde'in ismini veriyor ve bunları internette paylaşıyor.

Koronavirüsün yayılmasının ardından beklenen oldu ve Facebook'ta, “Yetkililer uluslararası kimyasal savaş teröristi 'Samuel Whitcomb Hyde'ın ölümcül koronavirüsün arkasında olduğunu belirlediler.” başlıklı sahte bir haber yayınlandı.

Ancak uzmanlar, her zamanki gibi bu haberlerin yanlış olduğunu ve Samuel Hyde'ın bu olaylarla bir ilgisi olmadığını açıklamak zorunda kaldılar.

Tekno 'on' serimizin 16. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bambaşka 10 içerikle karşınızda olacağız. Aşağıdaki bağlantıdan Tekno 'on' serimizin bütün bölümlerine ulaşabilirsiniz.