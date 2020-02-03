Koronavirüs, Hindistan'daki telefon üreticilerini korkutuyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 364 kişi yaşamını yitirirken, 17 bini aşkın kişinin de salgından etkilendiği belirtiliyor.

Virüs nedeniyle birçok teknoloji şirketinin, Çin'deki ofis ve fabrikalarını kapattığını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Yetkililer, virüsün yayılmaya devam etmesi halinde Hindistan'daki akıllı telefon üretiminin ciddi şekilde etkileneceğini belirtiyor.

HİNDİSTAN'DAKİ AKILLI TELEFON TEDARİKÇİLERİ ENDİŞELİ

Hindistan, Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı konumunda. Samsung ve OnePlus'ın yanı sıra, Apple ve Xiaomi için çeşitli parçalar üreten Foxconn ve Wistron da Hindistan'da faaliyet gösteriyor.

Çin'deki üretim fabrikalarının kapanmasının ardından Hindistan'daki tedarikçiler, üretim kapasitesini artırarak aradaki açığı kapatmaya çalıştı. Ancak virüsün önümüzdeki aylarda yayılmaya devam etmesi, Hindistan'daki tedarikçileri oldukça zor durumda bırakacak.

Hindistan'lı akıllı telefon üreticisi Lava'nın kurucu ortağı SN Rai, ''Çin'deki üretim durdurma planları daha önceden planlamıştı. Ancak virüsün yayılması mart ve nisan aylarında da devam ederse, ciddi sorunlar yaşayacağız. Bunun için oldukça endişeliyiz.'' ifadelerini kullandı.

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