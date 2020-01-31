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Koronavirüs İngiltere'ye sıçradı

Çin'den dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüs, İngiltere'de de görüldü.

AA | 31.01.2020 - 13:13..
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Koronavirüs İngiltere'ye sıçradı

Koronavirüs dünyayı tehdit etmeye devam ediyor.

Amerika'dan sonra Avrupa'da Fransa ve Almanya'da görülen koronavirüs, şimdi de İngilizleri korkuttu.

2 KORONAVİRÜS VAKASI

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, "İngiltere'de aynı ailenin üyesi olan 2 hastanın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını doğrulayabiliriz." ifadesi kullanıldı.

Hastalara gerekli tedavinin uygulandığı ve virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için denenmiş ve test edilmiş enfeksiyon kontrol prosedürlerinin kullanıldığı kaydedilen açıklamada, ayrıca bu hastalarla temas eden kişilerin de belirlenmesine çalışıldığı vurgulandı.

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ÇİN'DE 213 KİŞİ ÖLDÜ

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Virüs bulaşan kişilerin sayısının bin 527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692’ye çıkarken Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.

Koronavirüs İngiltere'ye sıçradı

Koronavirüs İngiltere'ye sıçradı

Koronavirüs İngiltere'ye sıçradı

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