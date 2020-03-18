Koronavirüsün etkisiyle tüm alanlardaki etkinlikleri ve İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs konulu genelgenin gönderilmesi kararı, nikah salonlarında da uygulandı.

DAVETSİZ NİKAH

İstanbul Şişli'de nikahlarını kıydırmak isteyen çiftler, koronavirüs nedeniyle sadece iki şahitle davetsiz olarak nikahlarının kıyılacağı cevabını aldı.

Hem kendi sağlıkları hem de yakınlarının sağlıklarını tehlikeye sokmamak için nikahlarını kıydırdılar.

Koronavirüs korkusuyla nikahı camın arkasından izlediler

DAVETLİLER NİKAHI CAMIN ARKASINDAN İZLEDİ

İnci Kıran ve Muhittin Tuğrul Peker çifti, davetliler ve nikah şahitleriyle beraber nikah salonuna geldi. Koronavirüs yasağı nedeniyle davetliler içeriye alınmadı.

Çift içeriye alındıktan sonra gelinin arkadaşı, çiftin eline dezenfektan sıktı. Nikah kıyılırken çiftin, maske takmaması dikkat çekti.

"GERÇEKTEN BUNU YAPACAK MIYIZ"

Nikahtan sonra konuşan gelin İnci Kıran, “Ben çok mutluyum, bayağıdır uğraştık ve birçok ertemeler ve iptaller oldu. Ancak biz her şeye rağmen bunu yaşamak istedik. Biraz kısıtlı kişilerle oldu. Birçok arkadaşımız gelemedi ama bence evlendik.” dedi.

Damat Tuğrul Peker, “Tabii zor, dün birbirimize bakıyorduk, emin miyiz, gerçekten bunu yapacak mıyız, hazır mıyız, böyle mi olmalıydı diye ama hiç şüphemiz yoktu. Şu an çok mutluyuz, güzeldi. İleride bu günü çocuklarımıza anlatırken çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Bence olması gereken ve doğru olan bu, bugünlerde alınması gereken bütün önlemlerin alındığını düşünüyorum. Yerimizde kalmalıyız, evimizde kalmalıyız.” dedi.