İtalya'da Nerola köyü, 77 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından giriş çıkışlara kapatıldı.

Bir bakımevinde ortaya çıkan virüs kısa sürede tüm köye yayılırken, iki kişi hayatını kaybetti.

LABORATUVARA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Köy, koronavirüsü anlamak için bir laboratuvar olarak kullanılacak. Köyde yaşayan1.900'a yakın kişiye koronavirüs testleri yapılıyor.

BBC'ye konuşan Nerola Belediye Başkanı Sabrina Granieri, "Bizim fedakarlığımız tüm bilim camiası tarafından kullanılacak." dedi.

Koronavirüs laboratuvarına dönüştürülen İtalyan köyü: Nerola VİDEO