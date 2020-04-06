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Koronavirüs laboratuvarına dönüştürülen İtalyan köyü

Bin 900 kişiye koronavirüs testinin yapılacağı Nerola'da Belediye Başkanı Granieri, "Fedakarlığımız bilim camiası tarafından kullanılacak" dedi.

Haber Merkezi |
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Koronavirüs laboratuvarına dönüştürülen İtalyan köyü

İtalya'da Nerola köyü, 77 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından giriş çıkışlara kapatıldı.

Bir bakımevinde ortaya çıkan virüs kısa sürede tüm köye yayılırken, iki kişi hayatını kaybetti.

LABORATUVARA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Köy, koronavirüsü anlamak için bir laboratuvar olarak kullanılacak. Köyde yaşayan1.900'a yakın kişiye koronavirüs testleri yapılıyor.

BBC'ye konuşan Nerola Belediye Başkanı Sabrina Granieri, "Bizim fedakarlığımız tüm bilim camiası tarafından kullanılacak." dedi.

Koronavirüs laboratuvarına dönüştürülen İtalyan köyü: Nerola VİDEO

Koronavirüs laboratuvarına dönüştürülen İtalyan köyü

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