Koronavirüs mücadelesinde trafik ışıkları kullanılıyor

Dünya genelinde çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan ve Türkiye'de de etkili olmaya başlayan koronavirüs ile mücadelede salgından korunmak için zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması büyük önem taşıyor.

10 İLDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bu konuda vatandaşların farkındalıklarını artırmak amacıyla harekete geçen emniyet trafik şube müdürlükleri, belediyelerin izin verdiği yaklaşık 10 ilde trafik sinyalizasyon sistemlerinde çalışma başlattı.

"EVDE KAL"

Sosyal izolasyonu sağlamak için başlatılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 10 ildeki trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa 'Evde kal', yeşil ışığa da 'Eve git' yazıları yerleştirildi.