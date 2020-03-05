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Koronavirüs NATO karargahına da sıçradı

NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'nda (SHAPE) çalışan bir kişi ve ailesinde koronavirüs tespit edildi.

AA | 05.03.2020 - 21:59..
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Koronavirüs Avrupa'yı etkisi altına aldı..

İtalya'da 148 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüs, Avrupa genelinde binlerce kişiye bulaşırken, bir haber de NATO'dan geldi.

3 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

NATO'nun Belçika'nın Mons kentindeki  NATO yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre, Belçika dışına seyahat eden 3 kişide koronavirüs görüldü.

Bir karargah çalışanı ile ailesi olan bu kişiler, SHAPE'e giriş yapmadan karantinaya alındı.

SHAPE'te tehdit düzeyinin "düşük" olduğu belirtilirken, durumun yakından takip edildiği kaydedildi.

ANA KARARGAHTA HENÜZ VAKA TESPİT EDİLMEDİ

Öte yandan NATO'nun Brüksel'deki ana karargahını ilgilendiren herhangi bir Kovid-19 vakasının bulunmadığı bildirildi.

NATO'nun Kovid-19'a ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiği, askeri sağlık personelinin tedbir aldığı ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri uyarınca NATO karargahında önleyici tedbirler alındığı, bazı grup toplantılarının bir süreliğine ertelendiği açıklandı.

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