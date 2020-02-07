Koronavirüs nedeniyle 618 kişi yaşamını yitirdi

Dünya Sağlık Örgütü'nün 'uluslararası acil durum' ilan ettiği koronavirüs salgını can almaya devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin son veriler yayınlandı.

ÖLÜ SAYISI 618'E, VAKA SAYISI 22 BİN 112'YE ULAŞTI

Hubey eyaleti sağlık komisyonundan yapılan açıklamada, virüse bağlı ölümlerin 618'e ulaştığı, 1.501'i Vuhan kentide olmak üzere eyalette 2.447 yeni vaka tespit edildiği bilgisi verildi.

560 VAKA ÖLÜM TEHLİKESİNDE

Böylece toplam vaka sayısı 22.112'e ulaştı. Yetkililere göre, eyalette ölüm tehlikesi bulunan 560 vaka bulunuyor.,

Yetkililer, ayrıca 15.804 hastanın halihazırda hastanelerde tedavi altında olduğunu bildirdi.