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Koronavirüs nedeniyle ABD'ye göçler durduruluyor

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs nedeniyle, ABD'ye göçü geçici süreliğine askıya alan bir kararname imzalayacağını açıkladı.

AA |
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Koronavirüs nedeniyle ABD'ye göçler durduruluyor

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs önlemleri çerçevesinde atılacak yeni adımı, Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

"GÖRÜNMEZ DÜŞMANA KARŞI KORUNMALIYIZ"

Paylaşımında koronavirüs için "görünmez düşman" tabirini kullanan Trump, "Görünmez düşmanın saldırısı altında olduğumuzu ve büyük Amerikan vatandaşlarının işlerini korumamız gerektiğini göz önüne alarak, ABD'ye göçü geçici olarak askıya alan bir kararname imzalayacağım." ifadesini kullandı.

Trump'ın söz konusu kararnameyi ne zaman imzalayacağı ve kapsamının ne olacağı ise henüz bilinmiyor.

Koronavirüs nedeniyle ABD'ye göçler durduruluyor

RUTİN VİZELER ERTELENMİŞTİ

ABD yönetimi, 18 Mart'ta Kovid-19 salgını nedeniyle bazı ülkelerdeki vize hizmetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri Bürosu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle, birçok ülkede rutin vize hizmetlerini askıya alıyoruz. Hizmetler, mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlayacaktır ancak şu anda net bir tarih belirtemiyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

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