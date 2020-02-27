Koronavirüs nedeniyle can kaybı 2 bin 746'ya yükseldi

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 746’ya ulaşırken, toplam virüs bulaşan kişi sayısı 78 bin 497’ye yükseldi.

Ölümlerin 26’sı koronavirüsün merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, Heylongciang ve Haynan eyaletleriyle başkent Pekin’de birer kişi öldü.

Koronavirüs bulaşan kişi sayısı Çin ana karası dışında, Hong Kong’da 91’e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10'a yükseldi.

SON 24 SAATTE 29 CAN KAYBI

Ülke genelinde salgın nedeniyle, son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybederken, 433 yeni koronavirüs vakası saptandı.

Öte yandan, ülkede son 24 saatte yaşanan can kayıplarında azalma olduğu belirtildi.

Salgın sonrası iyileşerek, taburcu edilenlerin sayısı 32 bin 495’e çıkarken, virüse yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 2 bin 358’e, gözetim altındaki kişilerin sayısı 71 bin 572’ye geriledi.

HEMŞİRELER YARDIM TALEP ETTİ

The Guardian'da yer alan habere göre, Guangzou Hastanesinden Yingçun Zıng ve Sun Yet-sen Hastanesi'nden Yan Cın, tıp dergisi The Lancet'de yayımlanan mektuplarında ruhsal ve fiziksel yorgunluklarından bahsederek, yardım talebinde bulundu.

"DAHA FAZLA YARDIMA İHTİYACIMIZ VAR"

Mektuplarında, yeni tip koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarına yardım etmek amacıyla ocak ayında Vuhan'a geldiklerini anlatan hemşireler, "Daha fazla yardıma ihtiyacımız var. Diğer ülkelerden hemşire ve sağlık çalışanlarının Çin'e gelerek bu mücadelede yanımızda olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'EKİPMANLAR EKSİK' ÇAĞRISI

Vuhan'daki koşullar ve ortamın düşündüklerinden çok daha zor olduğunu belirten 2 hemşire; önlük, N95 maske, gözlük, yüz koruyucusu ve eldiven gibi ekipmanlarda eksiklerinin olduğunu belirtti

"KAYGI VE KORKULARIMIZ VAR"

Mektupta, sağlık çalışanlarının uzun saatler bir şey yiyemediğini, bazılarının bu nedenle bayıldığını belirten hemşireler, "İşimizde iyi olsak da biz de insanız. Diğer herkes gibi bazen çaresiz hissediyoruz. Kaygı ve korkularımız var. Burada ne kadar süre kalacağımızı bilmiyoruz ve büyük risk altındayız." şeklinde durum değerlendirmesi yaptı.