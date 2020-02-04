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Koronavirüs nedeniyle can kaybı 425’e çıktı

Çin’de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 20 bin 438’e yükseldi.

AA | 04.02.2020 - 08:28..
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Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgınında ölü sayısı 425’e, 2 bin 788’inin durumu ciddi olmak üzere virüsten etkilenen kişi sayısı 20 bin 438’e çıktı.

Virüs taşıdığı şüpheli olanların sayısının 23 bin 214’e, müşahede altına alınanların sayısı ise 171 bin 329’a ulaştı.

HONG KONG'A VAKA SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Toplam taburcu edilen hasta sayısı 632 oldu. Bununla birlikte Çin anakarası dışında tespit edilen vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 15, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 8’e çıktı.

SON 24 SAATTE 64 CAN KAYBI

NHC, ayrıca ülkede koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 64 can kaybı yaşandığını, yeni tespit edilen vaka sayısının 3 bin 235 olduğunu bildirdi. Bununla birlikte NHC, üldeki can kaybının 414’ünün koronavirüs salgının merkez üssü olan Hubey eyaletinde gerçekleştiğini, eyaletteki vaka sayısının ise 13 bin 522’ye yükseldiğini kaydetti.

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