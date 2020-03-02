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Koronavirüs nedeniyle Çin'deki hava kirliliği azaldı

NASA, koronavirüs salgınının Çin'de hava kirliliğinin azaltılmasına yabancı olduğunu belirterek havadaki azot dioksit gazının azaldığını gösteren grafikleri yayınladı.

Haber Merkezi | 02.03.2020 - 06:30..
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Çin'in Vuhan kentinde çıkan koronavirüs, kısa zamanda hızlıca yayılarak Çin'i sonrasında da dünyayı etkisi altına aldı.

Çin'de birçok şehirde karantina uygulanırken, insanlar sokaklara çıkamıyor. evinden çalışıyor ve eğitim görüyor.

HAVA TEMİZLENDİ

Bu sebeple, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Çin’de hava kirliliğinin azaldığını belirtti. NASA, havadaki azot dioksit (NO2) gazının azaldığını gösteren grafikleri yayınladı.

Azot dioksit gazı arabalar, elektrik santraller ve fabrikalar tarafından havaya salınıyor. NASA bilim insanlarının anlattığına göre hava önce, koronavirüsün çıktığı Vuhan şehri ve etrafında temizlendi. Bu eğilimin Şubat sonunda tüm ülkeye yayıldığı ifade edildi.

İNSANLIK TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK EYLEM

Çin’de milyonlarca insanın karantinaya alındığını kaydeden NASA, bunun insan ırkının tarihinde en büyük eylem olduğunu belirtti.

"BÖYLE BİR DÜŞÜŞ YAŞANDIĞINA İLK KEZ TANIK OLDUM"

NASA’nın Goddard Uzay Uçuşları Merkezi’nde (Goddard Space Flight Center) çalışan hava kalitesi araştırmacısı Fei Liu, “Belirli bir olayın ardından geniş bir alanda azot dioksit seviyesinde böylesi keskin bir düşüş yaşandığına ilk kez tanık oldum” diye konuştu.

Daha önce Çin’de, 2008 krizi ve Pekin’deki Yaz Olimpiyatları sırasında hava kirliliğinde önemli düşüş kaydedilmişti. Ancak bu düşüş sadece Pekin için geçerliydi, Olimpiyat oyunları biter bitmez hava kirliliği oranı tekrar yükselmişti.

Koronavirüs nedeniyle Çin'deki hava kirliliği azaldı

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