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Koronavirüs nedeniyle diziler de erteleniyor

12 sendika ve derneğin yeni tip koronavirüs nedeniyle dizi ve film setlerine 2 hafta ara verilmesi talebine ilk yanıt, Limon Yapım ve Karga Seven Yapım’dan geldi.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 02:33..
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Sinema, televizyon ve reklam sektörü çalışanları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle setlere geçici süreyle ara verilmesini talep etti. Sendika ve derneklerin imzacısı olduğu açıklamada “‘Geç kaldık’ dememek için tüm yetkililere sektör bileşenleri olarak çağrımızdır” denildi.

Koronavirüs nedeniyle diziler de erteleniyor

3 DİZİNİN ÇEKİMLERİ ERTELENDİ

Tele1'de yayınlanan habere göre çağrının ardından Limon Yapım 17 Mart’tan itibaren ‘Savaşçı’ ile ‘Bir Annenin Günahı’ dizi çekimlerine ara verdiklerini açıkladı.

Karga Seven Yapım da 'Hekimoğlu' dizisinin çekimlerine de çarşamba gününden itibaren ara verileceğini duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle diziler de erteleniyor

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