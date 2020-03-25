Koronavirüs nedeniyle Facebook kullanımı tavan yaptı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan evlerine kapanmış durumda. Durum böyle olunca da başta Facebook olmak üzere birçok sosyal medya platformunun, ziyaretçi sayısı bir hayli yükseldi..

Facebook'un yayınladığı verilere göre, şirkete ait platformlardaki toplam mesajlaşma sayısı yüzde 50 artış gösterdi. Ayrıca Messenger ve WhatsApp uygulamaları aracılığıyla yapılan sesli görüşmeler de iki kattan fazla arttı.

ZİRVEDE İTALYA VAR

Koronavirüs nedeniyle her gün yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği İtalya, sosyal medya kullanımında da zirvede. Ülkedeki kullanıcıların, Facebook uygulamalarında yüzde 70'den daha fazla zaman harcadığı belirtildi. Ayrıca İtalya'daki Facebook ve Instagram canlı yayınları bir haftada iki katına çıktı.

İtalya'daki bilanço her geçen gün ağırlaşırken, ülkedeki grup aramaları (üç veya daha fazla katılımcıyla yapılan çağrılar) geçtiğimiz ay yüzde 1000 gibi rekor bir artış gösterdi.