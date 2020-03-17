Koronavirüs nedeniyle İstanbul Adalet Sarayı boş kaldı

Çin'den başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle can kaybı giderek artıyor.

Salgının Türkiye'de görülmesi sonucu birçok yerde dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

ADLİYE KORİDORLARI BOŞALTILDI

İstanbul Adalet Sarayı’nda koronavirüs nedeniyle duruşmalar 14 Nisan’a kadar ertelenirken, tutukluların SEGBİS yolu ile duruşmaya katılacağı ve duruşmalara izleyici alınmayacağının duyurulmasının ardından adliyenin koridorları boş kaldı.

Adliyeye gelen az sayıdaki vatandaşa, giriş noktalarında dezenfektan sıkıldığı görüldü.

Önlemler öncesinde vatandaş, avukat ve personelle yaklaşık 50 bin kişinin giriş yaptığı adliyede, çoğu duruşma salonun açılmadığı belirlendi.

İstanbul Adalet Sarayı koridorları boş kaldı