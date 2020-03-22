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Koronavirüs nedeniyle kahvelerini kapının önünde içtiler

Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan iki komşunun, kapının önünde sohbet ettiği görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.

İHA | 22.03.2020 - 14:08..
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Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesi sonucu vatandaşlar önlem almaya devam ediyor.

KORONAYA KARŞI KAPIDA KAHVE İÇTİLER

Artvin'in Arhavi ilçesinde 27 yıllık kapı komşuları koronavirüse karşı tedbirli davranıyor.

1 metre mesafe kuralına uyan Nurdan Yıldız ve Naciye Gerdan, kapılarının önüne sandalye koyarak kahve içip sohbet ediyorlar.

"KORONA BİZİ BİTİRDİ"

Birbirlerine gidip gelemeyen 27 yıllık iki komşu, “Korona bizi bitirdi. Çarşıya da çıkamıyoruz. Birbirlerimize gidemediğimiz için bari kapıda kahvelerimizi içelim.” dediler.

İki komşunun kahve içip, sohbet ettiği görüntüler, sosyal medyada paylaşılarak çok sayıda beğeni aldı.

Koronavirüs nedeniyle kahvelerini kapının önünde içtiler ViDEO

Koronavirüs nedeniyle kahvelerini kapının önünde içtiler

Koronavirüs nedeniyle kahvelerini kapının önünde içtiler

Koronavirüs nedeniyle kahvelerini kapının önünde içtiler

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